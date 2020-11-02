Букатини ждут. На Алтай прорываются итальянцы, чтобы запустить по полной макаронную линию за миллионы евро

В ноябре в Поспелиху должна приехать группа итальянских специалистов. Их ждут на макаронной фабрике, которая еще весной установила новейшую линию по производству спагетти. Но тут вмешалась пандемия, кардинально изменив все планы. О том, как сельские умельцы сами настраивали оборудование баснословной стоимостью и зачем теперь ждут иностранцев, корреспонденты altapress.ru узнали прямо на месте.

С чего все начиналось

«Поспелихинская макаронная фабрика» крупнейшая в Алтайском крае. В 1997 году, когда ее только запускали, установили первую производственную линию — на тот момент она была самым что ни наесть пищевым «писком моды».

Через год линий был три, а еще через семь лет — целых пять. Все вместе они позволяли выпускать около 4 тонн продукции в час и до 5 тыс. тонн в месяц. Этого было достаточно.

Производство макарон в Поспелихе. Февраль 2015 года. Олег Богданов

Александр Зайцев,

генеральный директор «Поспелихинской макаронной фабрики»:

С 2005 года в процессе модернизации у нас была пауза. Мы нарабатывали опыт, искали новых партнеров, расширяли географию поставок. У меня за спиной карта, на которой видно, что от востока страны и до запада мы есть везде. Из экспортных поставок у нас — Белоруссия и регион Донецка. Делаем пробную поставку в Китай.

В 2018 году руководство фабрики задумалось о расширении.

Как проходила модернизация

На тот момент ситуация на рынке была благоприятной: количество заказов только росло, потребители вполне могли себе позволить макароны по средней цене и даже выше.

Александр Зайцев не скрывает: сейчас покупатели стараются экономить и между макаронами по 40−50 рублей и «Роллтоном» за 10 рублей, выбирают последнее. Это обстоятельство алтайского производителя, конечно, не радует.

Но кто два года назад мог предположить, что так будет.

Производство макарон в Поспелихе. Олег Богданов

Тогда свой дальнейший путь развития «Поспелихинская макаронная фабрика» сделала в пользу итальянской компании Axor. Она предложила предприятию мощную линию по выпуску длиннорезов — различных видов спагетти.

Оборудование пришло на Алтай в начале 2020 года, его на фабрике смонтировали местные специалисты.

Но когда пришло время пуско-наладочных работ, которые без иностранных инженеров провести сложно, в Италии разразилась катастрофическая пандемия коронавируса. Покинуть свои дома, а тем более выехать из страны, итальянцы не смогли.

Новая производственная линия на макаронной фабрике. altapress.ru Новая производственная линия на макаронной фабрике. altapress.ru Новая производственная линия на макаронной фабрике. altapress.ru Новая производственная линия на макаронной фабрике. altapress.ru

Казалось бы, проект в Поспелихе должен был встать на паузу.

Александр Зайцев,

генеральный директор «Поспелихинской макаронной фабрики»:

Единственное, что нам оставалось, запустить линию на дистанционном сопровождении итальянцев. Вдоль всего технологического оборудования находились наши люди на видеосвязи с технологами из Италии, которые объяснили все моменты.

В то, что сельские умельцы в глухой Сибири смогут запустить их сложнейшее оборудование европейцы до последнего не верили. Сомневались они и в том, что поспелихинцы смогут сами получить продукт.

Еще скептичнее относились к тому, что эти макароны по качеству можно будет сравнить с итальянскими.

Производство макарон в Поспелихе. Олег Богданов

Теперь они кричат сибирякам: «Bellissimo».

На сегодняшний день шестая по счету линия на «Поспелихинской макаронной фабрике» выработала более 300 тонн продукции. Есть почти все виды длинных макарон, кроме букатини.

Толстые итальянские спагетти с отверстием решено без итальянских технологов не делать — слишком много нюансов.

Итальянцы уже несколько раз пытались приехать на Алтай, оформляли визы, но каждый раз что-то срывалось. Теперь их с нетерпением ждут в первой половине ноября.

Как на фабрику прокрался коронавирус

До последнего времени в глобальную пандемию поспелихинцы особо не верили. Когда в Барнауле, Бийске и Рубцовске люди заболевали десятками, в отдаленном райцентре не чувствовали опасности, как будто ее и не было.

Производство макарон в Поспелихе. Февраль 2015 года. Олег Богданов

Как говорится, до поры до времени. В августе началось: сначала в селе был выявлен один больной, затем два-три. В октябре люди начали заболевать пачками. Фабрика не оказалась исключением.

Есть уже те, кто перенесли болезнь, восстановились и вернулись на работу, есть те, кто еще болеет. На сегодняшний день коронавирус «обескровил» предприятие на 30 человек, что примерно 10% от общей численности.

Все бы ничего, но сотрудники пищевого производства — «товар штучный», одного на другого поменять сложно.

Александр Зайцев,

генеральный директор «Поспелихинской макаронной фабрики»:

Если это бригада упаковщиков, которая должна обеспечить качественную фасовку продукции с линии, их надо шесть человек, из которых трое больны, вот тут начинаются проблемы. Конечно, привлекаем с других участков людей, но у каждого из них своя профессия. Чтобы освоить другую, нужен ни один день.

Производство макарон в Поспелихе. Олег Богданов

Что еще есть нового

Вместе с производственной линией Axor в Поспелиху приехал еще один «итальянец» — линия по фасовке AltoPack. Она позволила предприятию перейти на модную сейчас картонную упаковку, которая считается более экологичной.

Может она фасовать продукцию и в привычный всем пленочный флоупак.

Новая линия куда мощнее и эффективнее прежней — она не только упаковывает спагетти, но и складывает все в коробки по 28 пачек. Ручной труд на этой линии теперь минимален.

Новая фасовочная линия на макаронной фабрике. altapress.ru Новая фасовочная линия на макаронной фабрике. altapress.ru Новая фасовочная линия на макаронной фабрике. altapress.ru Новая фасовочная линия на макаронной фабрике. altapress.ru

В мае-июне нынешнего года фасовочную линию полностью опробовали и теперь она полностью готова к работе. Стоимость всего большого проекта на макаронной фабрике скромно не называют, лишь добавляя, что счет идет на миллионы евро.

Как дела обстоят с качеством

На фабрике за ним следит целый отдел. Здесь варят и пробуют партии макарон, выпускаемые каждой сменой. Затем образцы продукции запечатывают и хранят. Это нужно на случай, если вдруг появятся претензии.

Зимой этого года, когда в Поспелихе гостили итальянские шеф-инженеры, на предприятии прошла слепая дегустация. Для нее в магазине купили несколько пачек макарон различных производителей, Granmulino были в их числе.

По словам Александра Зайцева, итальянцам понравились два образца — алтайские спагетти и Barilla из Подмосковья.

Производство макарон в Поспелихе. Олег Богданов

Александр Зайцев,

генеральный директор «Поспелихинской макаронной фабрики»:

Про наши макароны итальянцы сказали, что они хорошие, но должны быть чуть янтарного цвета, тогда это будет то, что надо. На новой шестой линии мы смогли получить как раз такую продукцию.

Что будет на фабрике дальше

О своих планах директор макаронной фабрики говорит осторожно, чтобы, как выражается, «не насмешить бога». Но в будущее при этом все равно смотрит.

По его словам, следующее, за что надо будет взяться — это мельница, с которой на предприятие поступает мука и крупка (перемолотая пшеница твердых сортов). Сейчас она может переработать 220 тонн зерна в сутки.

Производство макарон в Поспелихе. Февраль 2015 года. Олег Богданов

Увеличить этот показатель планируется как минимум в полтора раза, что позволит сделать серьезный задел на будущее.