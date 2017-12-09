Алтайские продукты

Чем полезны мясо и рыба и почему из рациона нельзя полностью исключить колбасу

Сегодня, 12:35.
Здоровье

Мясо и рыба составляют основную часть рациона питания человека. Лишь некоторые воздерживаются от употребления этих продуктов и питаются исключительно вегетарианской пищей. Несмотря на то что человек ест мясо и рыбу на протяжении нескольких тысяч лет, споры о пользе и вреде этих продуктов не утихают. По этому поводу мы пообщались с Ольгой Филатовой, профессором биологического факультета АлтГУ, руководителем "Центра оздоровительного питания".

Рыба. Блюдо.
Рыба. Блюдо. Фото : СС0.

— Ольга Викторовна, можете назвать основные полезные свойства мяса?

Ольга Филатова.
Ольга Филатова.
— Когда говорят о ценности мясных продуктов, в первую очередь имеют в виду их богатство белком — главным строительным материалом нашего организма. В них содержится множество аминокислот, витаминов, микроэлементов, жиров.

Животный белок содержит все незаменимые аминокислоты. Для построения собственных белков человеческому организму необходимы все аминокислоты. Некоторые он способен синтезировать, а некоторые — нет. Те аминокислоты, которые организм не может синтезировать, называются незаменимыми. Незаменимые аминокислоты можно получить только из пищи. В этом плане мясные продукты очень важны.

Минимальная потребность человеческого организма в белке составляет 40 граммов в сутки. При более низком потреблении происходит нарушение обмена веществ. Оптимальная потребность — 60 граммов в сутки. Помимо мяса наиболее богаты белком рыба, творог, сыр и морепродукты. Практически все из вышеперечисленного производится в Алтайском крае.

— Все мясо одинаково полезно или есть сорта, наиболее рекомендованные?

— Смотря как оценивать. Если рассматривать такой критерий, как содержание холестерина, то высокий уровень этого вещества в свинине, говядине, телятине, темном курином мясе, утке, гусе.

Среднее количество холестерина содержится в оленине, конине, в мясе косули, крольчатине, в цыплятах и индейке. Считается, что низкое содержание холестерина в нежирной баранине, летней ягнятине, а также в морской, речной рыбе и морепродуктах. Понятно, что в условиях нашего региона найти молодую ягнятину или баранину не так-то легко. Зато качественное мясо птицы местного производства вполне доступно для широкого круга покупателей.

Польза кроличьего мяса как диетического продукта известна всем, это продукт, насыщенный белком и содержащий небольшое количество жира и холестерина. Витаминно-минеральный состав крольчатины ничуть не беднее, чем состав других видов мяса, но за счет небольшого количества солей натрия оно более полезно для организма и незаменимо для тех, кто страдает пищевой аллергией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями ЖКТ.

Мясо.
Мясо.

— Каким группам людей в первую очередь рекомендованы мясные продукты?

— Потребность человека в мясе высчитывается по формуле 1–1,5 грамма продукта на каждый килограмм массы тела. Если говорить о детях, то в их рационе просто необходимо мясо для роста, полноценного развития мозга, поддержания мышечной массы и стабилизации уровня гемоглобина.

Беременным женщинам врачи дают наставления обязательно включать в рацион мясо. Дефицит витаминов группы B, которыми так богато мясо, может привести к недостаткам зрения и слуха будущего малыша.

Тем, кто занят тяжелым физическим трудом, мясо в силу содержания в нем белков поможет восстановить потерянные силы.

Пожилым людям рекомендовано мясо в связи с тем, что с возрастом функция памяти ослабевает из-за дефицита витамина B12. Такой витамин как раз присутствует в продуктах животного происхождения. Также мясо содержит коллаген, который призван замедлять процессы старения. Врачи-диетологи рекомендуют есть диетическое куриное мясо, так как в пожилом возрасте организм ослаблен и не стоит перегружать его тяжелой пищей.

— Мы говорим только о пользе мяса, а есть ли у него противопоказания?

— Одним из противопоказаний употребления мяса является повышение солей мочевой кислоты в организме. Эти соли могут откладываться в суставах и вызывать подагру, проявляться в виде камней в почках. Поэтому все должно быть в меру. Рьяным мясоедам тоже надо себя ограничивать.

Мясо.
Мясо.

— С чем бы вы посоветовали есть мясные продукты, чтобы, с одной стороны, подчеркнуть их вкус, с другой — пользу?

— Сейчас очень много новомодных диет, в том числе и связанных с раздельным питанием. Некоторые считают, что мясо нельзя есть с крахмальными продуктами. На современном этапе развития диетологии известно, что возможны разные сочетания. Наличие в организме человека разных групп ферментов позволяет пище перевариваться в желудке в разных условиях. Идеальным вариантом считается сочетание блюд из мяса, свежих овощей и зелени. Если стоит цель снизить калорийность, то в качестве гарнира может подойти тушеная капуста, брокколи, стручковая фасоль. Если такой цели не стоит, можно сочетать мясные блюда с картофелем, рисом или макаронами.

— Сейчас распространены различные виды вегетарианства. Есть люди, которые полностью отказываются от пищи животного происхождения, есть те, которые едят яйца и молочные продукты. На ваш взгляд, действительно ли растительной пищей можно заменить животный белок?

— Как модное течение вегетарианство пришло к нам с Востока вместе с занятиями йогой. Но здесь надо понимать важный момент: мы живем в субэкстремальном климате. Если, например, в Индии благоприятные условия: мягкий климат, достаточно местных фруктов и овощей круглый год, то в Сибири все по-другому. Фрукты у нас привозные, овощи, заложенные на зимнее хранение, теряют массу полезных веществ. В таких условиях подобрать оптимальный рацион без мяса, который бы удовлетворял потребности организма в аминокислотах, макро- и микроэлементах, очень сложно. Это мнение не только мое личное, но и целого круга специалистов-диетологов. Если уж человек придерживается принципов вегетарианства, то все-таки нужно стараться включать в свой рацион молочные продукты и яйца, которые позволяют сбалансированно питаться и долгое время обходиться без мяса.

Рыба.
Рыба.

— Хочется, чтобы вы рассказали и о рыбе. Есть мнение, что этот продукт настолько полезен, что в рационе человека его должно быть даже больше, чем мяса.

— В рыбе, как и в мясе, много полезного белка. И это плюс. Кроме того, в рыбе много так называемого желатинового вещества, которое позволяет ей быстрее вариться и легче перевариваться в организме. Как отмечают специалисты, блюда из рыбы и морепродуктов должны присутствовать на нашем столе не реже двух-трех раз в неделю. В Алтайском крае есть предприятия, которые представляют широкий ассортимент свежей рыбы и готовой продукции из нее.

— Какие варианты приготовления рыбы вы бы посоветовали? Наверняка, если мы начнем жарить ее в масле на сковородке, много полезного она потеряет.

— Это действительно так, причем в отношении многих продуктов. В результате жарки появляются продукты окисления жиров, так называемые канцерогены. Для человека они ничего хорошего не несут. Недопустимым способом приготовления рыбы, на мой взгляд, является копчение. Оно точно превращает рыбу в абсолютно вредный продукт.

Гораздо полезнее запекать рыбу в духовке, готовить ее на пару или отваривать. Не самый лучший способ — засолка рыбы. Хотя все полезные вещества сохраняются, излишек соли делает такое блюдо недопустимым в питании пациентов с гипертонией, ишемической болезнью сердца, заболеваниями почек.

— Какая рыба все-таки полезнее: свежая охлажденная или полностью замороженная?

— Конечно, свежая. У нее и органолептические свойства лучше. Рыба глубокой заморозки, которая проходила эту процедуру всего один раз, тоже не плохая. Однако потребитель не всегда может на вид определить, сколько раз эта рыба замораживалась.

Рыба.
Рыба.

5 мифов о мясных продуктах и рыбе

Морская рыба более полезная, чем речная

— Смотря с какой позиции оценивать. Речная рыба вполне полноценна по набору полезных элементов. При этом она менее калорийна. Рыба северных морей является источником полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Но и калорийность у нее в 1,5–2 раза выше, чем у речной рыбы. Поэтому нельзя однозначно сказать, что лучше, а что хуже. Желательно, чтобы у человека рацион был разнообразный и в нем присутствовала как речная, так и морская рыба.

Колбаса — продукт вообще не полезный, и лучше его исключить из рациона

— Если посмотреть на состав, содержание белка в колбасе в 1,5 раза ниже, чем в натуральном мясе и рыбе, и намного больше количество жиров. Людям, которые следят за своим весом, надо относиться к ней осторожно. При этом совсем исключить колбасные изделия невозможно. Они незаменимы, когда нужно взять с еду с собой. Совсем без колбасы обходиться сложно.

Мясо плохо усваивается в организме

— Вот тут у противников красного мяса совершенно точно нет никаких доказательств: данный продукт полностью расщепляется и абсорбируется желудочным соком. Разве что некоторые волокна слишком трудно переварить за отведенный промежуток времени, но и они просто выводятся из организма естественным путем, не дожидаясь начала процесса разложения.

Рыба — единственный источник незаменимых жирных кислот омега-3, омега-6

— Нет, это вещество также присутствует в растительной пище, в частности в льняном и конопляном маслах, которые выпускаются на Алтае.

Витамин В12 может поступить в организм только с мясом

— Витамин В12 производится только бактериями. А в мясе он накапливается при работе микрофлоры кишечника травоядных животных. Человек получает этот витамин, употребляя продукты животного происхождения.

Специальный вопрос

— Ольга Викторовна, в период строгого поста люди полностью отказываются от животной пищи. Чем ее можно заменить?

— Традиция соблюдения поста пришла к нам из Византии, где в этот период люди едят морепродукты, за исключением таких дней, как среда и пятница. Это кальмары, креветки, устрицы, мидии. Многие люди в России об этом не знают. Морепродукты, богатые белком и различными микроэлементами, могут стать прекрасной заменой мясу.

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