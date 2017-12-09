Чем полезны мясо и рыба и почему из рациона нельзя полностью исключить колбасу

— Ольга Викторовна, можете назвать основные полезные свойства мяса?

Ольга Филатова.

— Когда говорят о ценности мясных продуктов, в первую очередь имеют в виду их богатство белком — главным строительным материалом нашего организма. В них содержится множество аминокислот, витаминов, микроэлементов, жиров.

Животный белок содержит все незаменимые аминокислоты. Для построения собственных белков человеческому организму необходимы все аминокислоты. Некоторые он способен синтезировать, а некоторые — нет. Те аминокислоты, которые организм не может синтезировать, называются незаменимыми. Незаменимые аминокислоты можно получить только из пищи. В этом плане мясные продукты очень важны.

Минимальная потребность человеческого организма в белке составляет 40 граммов в сутки. При более низком потреблении происходит нарушение обмена веществ. Оптимальная потребность — 60 граммов в сутки. Помимо мяса наиболее богаты белком рыба, творог, сыр и морепродукты. Практически все из вышеперечисленного производится в Алтайском крае.

— Все мясо одинаково полезно или есть сорта, наиболее рекомендованные?

— Смотря как оценивать. Если рассматривать такой критерий, как содержание холестерина, то высокий уровень этого вещества в свинине, говядине, телятине, темном курином мясе, утке, гусе.

Среднее количество холестерина содержится в оленине, конине, в мясе косули, крольчатине, в цыплятах и индейке. Считается, что низкое содержание холестерина в нежирной баранине, летней ягнятине, а также в морской, речной рыбе и морепродуктах. Понятно, что в условиях нашего региона найти молодую ягнятину или баранину не так-то легко. Зато качественное мясо птицы местного производства вполне доступно для широкого круга покупателей.

Польза кроличьего мяса как диетического продукта известна всем, это продукт, насыщенный белком и содержащий небольшое количество жира и холестерина. Витаминно-минеральный состав крольчатины ничуть не беднее, чем состав других видов мяса, но за счет небольшого количества солей натрия оно более полезно для организма и незаменимо для тех, кто страдает пищевой аллергией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями ЖКТ.

— Каким группам людей в первую очередь рекомендованы мясные продукты?

— Потребность человека в мясе высчитывается по формуле 1–1,5 грамма продукта на каждый килограмм массы тела. Если говорить о детях, то в их рационе просто необходимо мясо для роста, полноценного развития мозга, поддержания мышечной массы и стабилизации уровня гемоглобина.

Беременным женщинам врачи дают наставления обязательно включать в рацион мясо. Дефицит витаминов группы B, которыми так богато мясо, может привести к недостаткам зрения и слуха будущего малыша.

Тем, кто занят тяжелым физическим трудом, мясо в силу содержания в нем белков поможет восстановить потерянные силы.

Пожилым людям рекомендовано мясо в связи с тем, что с возрастом функция памяти ослабевает из-за дефицита витамина B12. Такой витамин как раз присутствует в продуктах животного происхождения. Также мясо содержит коллаген, который призван замедлять процессы старения. Врачи-диетологи рекомендуют есть диетическое куриное мясо, так как в пожилом возрасте организм ослаблен и не стоит перегружать его тяжелой пищей.

— Мы говорим только о пользе мяса, а есть ли у него противопоказания?

— Одним из противопоказаний употребления мяса является повышение солей мочевой кислоты в организме. Эти соли могут откладываться в суставах и вызывать подагру, проявляться в виде камней в почках. Поэтому все должно быть в меру. Рьяным мясоедам тоже надо себя ограничивать.

— С чем бы вы посоветовали есть мясные продукты, чтобы, с одной стороны, подчеркнуть их вкус, с другой — пользу?

— Сейчас очень много новомодных диет, в том числе и связанных с раздельным питанием. Некоторые считают, что мясо нельзя есть с крахмальными продуктами. На современном этапе развития диетологии известно, что возможны разные сочетания. Наличие в организме человека разных групп ферментов позволяет пище перевариваться в желудке в разных условиях. Идеальным вариантом считается сочетание блюд из мяса, свежих овощей и зелени. Если стоит цель снизить калорийность, то в качестве гарнира может подойти тушеная капуста, брокколи, стручковая фасоль. Если такой цели не стоит, можно сочетать мясные блюда с картофелем, рисом или макаронами.

— Сейчас распространены различные виды вегетарианства. Есть люди, которые полностью отказываются от пищи животного происхождения, есть те, которые едят яйца и молочные продукты. На ваш взгляд, действительно ли растительной пищей можно заменить животный белок?

— Как модное течение вегетарианство пришло к нам с Востока вместе с занятиями йогой. Но здесь надо понимать важный момент: мы живем в субэкстремальном климате. Если, например, в Индии благоприятные условия: мягкий климат, достаточно местных фруктов и овощей круглый год, то в Сибири все по-другому. Фрукты у нас привозные, овощи, заложенные на зимнее хранение, теряют массу полезных веществ. В таких условиях подобрать оптимальный рацион без мяса, который бы удовлетворял потребности организма в аминокислотах, макро- и микроэлементах, очень сложно. Это мнение не только мое личное, но и целого круга специалистов-диетологов. Если уж человек придерживается принципов вегетарианства, то все-таки нужно стараться включать в свой рацион молочные продукты и яйца, которые позволяют сбалансированно питаться и долгое время обходиться без мяса.

— Хочется, чтобы вы рассказали и о рыбе. Есть мнение, что этот продукт настолько полезен, что в рационе человека его должно быть даже больше, чем мяса.

— В рыбе, как и в мясе, много полезного белка. И это плюс. Кроме того, в рыбе много так называемого желатинового вещества, которое позволяет ей быстрее вариться и легче перевариваться в организме. Как отмечают специалисты, блюда из рыбы и морепродуктов должны присутствовать на нашем столе не реже двух-трех раз в неделю. В Алтайском крае есть предприятия, которые представляют широкий ассортимент свежей рыбы и готовой продукции из нее.

— Какие варианты приготовления рыбы вы бы посоветовали? Наверняка, если мы начнем жарить ее в масле на сковородке, много полезного она потеряет.

— Это действительно так, причем в отношении многих продуктов. В результате жарки появляются продукты окисления жиров, так называемые канцерогены. Для человека они ничего хорошего не несут. Недопустимым способом приготовления рыбы, на мой взгляд, является копчение. Оно точно превращает рыбу в абсолютно вредный продукт.

Гораздо полезнее запекать рыбу в духовке, готовить ее на пару или отваривать. Не самый лучший способ — засолка рыбы. Хотя все полезные вещества сохраняются, излишек соли делает такое блюдо недопустимым в питании пациентов с гипертонией, ишемической болезнью сердца, заболеваниями почек.

— Какая рыба все-таки полезнее: свежая охлажденная или полностью замороженная?

— Конечно, свежая. У нее и органолептические свойства лучше. Рыба глубокой заморозки, которая проходила эту процедуру всего один раз, тоже не плохая. Однако потребитель не всегда может на вид определить, сколько раз эта рыба замораживалась.

5 мифов о мясных продуктах и рыбе

Морская рыба более полезная, чем речная — Смотря с какой позиции оценивать. Речная рыба вполне полноценна по набору полезных элементов. При этом она менее калорийна. Рыба северных морей является источником полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Но и калорийность у нее в 1,5–2 раза выше, чем у речной рыбы. Поэтому нельзя однозначно сказать, что лучше, а что хуже. Желательно, чтобы у человека рацион был разнообразный и в нем присутствовала как речная, так и морская рыба. Колбаса — продукт вообще не полезный, и лучше его исключить из рациона — Если посмотреть на состав, содержание белка в колбасе в 1,5 раза ниже, чем в натуральном мясе и рыбе, и намного больше количество жиров. Людям, которые следят за своим весом, надо относиться к ней осторожно. При этом совсем исключить колбасные изделия невозможно. Они незаменимы, когда нужно взять с еду с собой. Совсем без колбасы обходиться сложно. Мясо плохо усваивается в организме — Вот тут у противников красного мяса совершенно точно нет никаких доказательств: данный продукт полностью расщепляется и абсорбируется желудочным соком. Разве что некоторые волокна слишком трудно переварить за отведенный промежуток времени, но и они просто выводятся из организма естественным путем, не дожидаясь начала процесса разложения. Рыба — единственный источник незаменимых жирных кислот омега-3, омега-6 — Нет, это вещество также присутствует в растительной пище, в частности в льняном и конопляном маслах, которые выпускаются на Алтае. Витамин В12 может поступить в организм только с мясом — Витамин В12 производится только бактериями. А в мясе он накапливается при работе микрофлоры кишечника травоядных животных. Человек получает этот витамин, употребляя продукты животного происхождения.

Специальный вопрос

— Ольга Викторовна, в период строгого поста люди полностью отказываются от животной пищи. Чем ее можно заменить?

— Традиция соблюдения поста пришла к нам из Византии, где в этот период люди едят морепродукты, за исключением таких дней, как среда и пятница. Это кальмары, креветки, устрицы, мидии. Многие люди в России об этом не знают. Морепродукты, богатые белком и различными микроэлементами, могут стать прекрасной заменой мясу.