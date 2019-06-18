«Двое суток на жаре»: как маленькая сыроварня с Алтая победила на выставке во Франции

Как рассказала altapress.ru совладелица сыроварни Алла Роенко, во время перелета во Францию ее багаж, в котором находились сыры для выставки, потерялся. Пока его искали, прошло достаточно времени. С учетом переездов сыр провел на жаре больше двух суток.
На выставке в Туре сыроварня представила пять различных сыров: три образца твердых сортов и два — полутвердых.
Алла Роенко,
совладелец сыроварни Кокориных:
Из пяти образцов лучше всего сохранился твердый сыр «Сибиряк», все остальные — растеклись. Надо сказать, что изначально название у него было другое. Но в связи с тем, что пришлось наименования переводить на французский, пришлось его поменять. Очень сложно было бы объяснять французам, что такое сыр «Солоновский». А так все понятно.
«Сибиряк» — сыр выдержанный. Сыроварня Кокориных выпускает его из натурального коровьего молока и закладывает на созревание в течение 12 месяцев. Для сравнения, массовые сыры, которые можно купить в обычном магазине, созревают до 3 месяцев.
По итогам оценки экспертов, «Сибиряк» получил бронзовую медалью Международного салона.
Как рассказала Алла Роенко, финансовых дивидендов победа во Франции не принесла. Однако о ней достаточно быстро узнали на родине.
Алла Роенко,
совладелец сыроварни Кокориных:
Покупатели заезжают к нам на сыроварню и обычно покупают маленькие кусочки разных сыров. «Сибиряк» стали брать чаще, это мы уже отметили.
Стоит «Сибиряк» 1,5 тыс. рублей за килограмм. В Барнауле Кокорины продают его через сеть винных магазинов.
В ближайшее время сыроварня намерена активнее продвигать свои полутвердые сыры. Недавно здесь выпустили новинку — сыр «Сусанинский» для завтрака. По словам Аллы Роенко, это российский аналог итальянского качотта.
Как появилась сыроварня?
История частной сыроварни Кокориных началась семь лет назад с визита Аллы Роенко в составе алтайской делегации к сыроделам французской провинции Франш-Конте.
Тремя годами ранее в хозяйстве начали постепенно увеличивать поголовье коз. Из их молока на сыроварне выпускали первые сорта сыра. Сейчас здесь производят более 20 наименований продукции.