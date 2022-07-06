Еще одного производителя напитков на Алтае потянуло на энергетики

Компания «Волчихинские напитки» анонсировала выпуск нового продукта. Речь идет об энергетическом напитке с витаминами и кофеином. Таким образом, завод в Волчихе стал третьим в регионе, кто занялся популярным направлением.

В своих соцсетях «Волчихинские напитки» сообщают, что тонизирующий напиток называется Trinity. В его составе есть витаминный комплекс: Витамин С, Ниацин, пантотеновая кислота, Витамин В6 и кофеин.

«Trinity — это свежий взгляд на любимую классику в энергетических напитках: карамельно-желтый цвет, блеск, а умеренная сладость переходит в легкую бодрящую кислинку», — говорится в сообщении производителя.

Ранее волчихинский завод анонсировал выпуск своего аналога популярной Coca-Cola в новой упаковке. Предприятие писало, что тот самый популярный вкус воссоздали местные технологи.

Кто еще делает энергетики

«Волчихинские напитки» далеко не передовики в этом вопросе. Еще в августе 2019 году свой энергетический напиток представили «Бочкари», а спустя месяц — «Барнаульский пивоваренный завод».

Производство на «Волчихинском пивоваренном заводе». Олег Богданов , altapress.ru

В 2022 году «Бочкари» сообщили, что за прошедшее время спрос на данный продукт возрос, а производство увеличилось более чем в два раза. В преддверии летнего сезона производитель пополнил ассортимент двумя новыми вкусами — фруктовым с манго и оригинальным без сахара.