Известный на Алтае молочный завод выпустит новый йогурт и творог для детей

В начале 2018 года барнаульский завод по производству детского питания "Модест" выведет на рынок сразу несколько новинок. Уже в первом квартале предприятие начнет выпускать сладкий двухслойный творожок с пюре. Об этом 30 ноября на заседании экспертного совета конкурса "Менеджер года" (организован ИД "Алтапресс") рассказала директор завода "Модест" Антонида Устинова.
Сейчас у предприятия есть в ассортименте порционный творог без подсластителей для детей с шести месяцев. В первом полугодии "Модест" планирует наладить выпуск натуральных йогуртов с добавлением ягод.
По словам Устиновой, по итогам 2017 года объемы производства на предприятии увеличатся примерно на 10%. На данный момент "Модест" продает свою продукцию не только в Алтайском крае, но и в Кемеровской и Новосибирской областях. С 2017 года завод начал вести отгрузки и в Томск.
Антонида Устинова,
директор молочного завода "Модест":
— Линейка производимых продуктов достаточно широкая: начиная от адаптированных смесей для вскармливания детей с рождения, продуктов прикорма от шести-, восьмимесячного возраста до продукции для детей дошкольного и школьного возраста. На протяжении последних пяти лет у нас идет процесс модернизации, на который уже потрачено около 100 млн рублей. На сегодняшний день мы перерабатываем 12 тонн молока в сутки и выпускаем около 10 тонн готовой продукции. По сравнению с 2013 годом объем выпуска продукции увеличился на треть.
Завод "Модест" единственное специализированное предприятие на Алтае, выпускающее детское питание на молочной основе. В 2017 году заводу исполнилось 25 лет.
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