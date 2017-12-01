Известный на Алтае молочный завод выпустит новый йогурт и творог для детей

На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. На производстве "Модеста". Фото : Анна Зайкова. Открытие новой линии по фасовке продукции на предприятии "Модест". Фото : Олег Богданов. Открытие новой линии по фасовке продукции на предприятии "Модест" в 2014 году. Фото : Олег Богданов.

Сейчас у предприятия есть в ассортименте порционный творог без подсластителей для детей с шести месяцев. В первом полугодии "Модест" планирует наладить выпуск натуральных йогуртов с добавлением ягод.

По словам Устиновой, по итогам 2017 года объемы производства на предприятии увеличатся примерно на 10%. На данный момент "Модест" продает свою продукцию не только в Алтайском крае, но и в Кемеровской и Новосибирской областях. С 2017 года завод начал вести отгрузки и в Томск.

Антонида Устинова,

директор молочного завода "Модест":

— Линейка производимых продуктов достаточно широкая: начиная от адаптированных смесей для вскармливания детей с рождения, продуктов прикорма от шести-, восьмимесячного возраста до продукции для детей дошкольного и школьного возраста. На протяжении последних пяти лет у нас идет процесс модернизации, на который уже потрачено около 100 млн рублей. На сегодняшний день мы перерабатываем 12 тонн молока в сутки и выпускаем около 10 тонн готовой продукции. По сравнению с 2013 годом объем выпуска продукции увеличился на треть.

Завод "Модест" единственное специализированное предприятие на Алтае, выпускающее детское питание на молочной основе. В 2017 году заводу исполнилось 25 лет.