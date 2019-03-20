Известный пивной фестиваль на Алтае предлагают провести в ресторанах Белокурихи

По поводу проведения гастрономического фестиваля «Алтайфест» высказался 19 марта гендиректор компании «Курорт Белокуриха» Константин Ежов. Он полагает, что выгодными местами для производителей стали бы рестораны города. Однако у краевых властей есть иное мнение.

«В прошлом году участники и организаторы убедились, что решение проводить фестиваль в нескольких районах Алтайского края было поспешным. „Алтайфест“ не должен утратить лицо и статус, поэтому мы предлагаем не просто вернуть ему былую славу, а усилить. <…> Фестиваль может продолжиться на площадках ресторанов Белокурихи. Уверен, каждый найдет, чем удивить гостей. Под это мероприятие можно планировать отдых, и в перспективе он сможет стать одним из ведущих мероприятий событийного туризма», — написал Константин Ежов в Instagram.

При этом он подчеркнул, что такой формат «позволит производителям не только окупить расходы, но и заработать, что было очень проблематично сделать в прошлом году».

Что думают об этом краевые власти?

В Алтайпищепроме altapress.ru сообщили, что место проведение «Алтайфеста» уже утверждено. Как и в прежние годы фестиваль проведут в туркомплексе «Сибирское подворье» в Смоленском районе.

На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков «АлтайФест» Олег Богданов

Праздник пройдет в июне, точная дата пока не известна. По словам Александра Большакова, начальника ведомства, сейчас производители напитков определяются с концепциями своих площадок.

Что известно об «Алтайфесте»

Межрегиональный фестиваль напитков «Алтайфест» впервые прошел на территории Алтайского края в 2013 году. Число посетителей за это время выросло с 14 тысяч до 40 тысяч человек.

На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков «АлтайФест» Олег Богданов

До 2018 года праздник проводили в комплексе «Сибирское подворье», в 10 км от Белокурихи. Однако в 2018-м фестиваль решили организовать в разных городах региона. По данным altapress.ru крупные компании не смогли договориться о дополнительных взносах на проведение совместного фестиваля.