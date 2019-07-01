Гегемония крупняков: как прошел вновь возрожденный фестиваль напитков «Алтайфест»

После двухлетнего перерыва на Алтае вновь провели масштабный фестиваль напитков. По пятибалльной шкале «Алтайфесту» мы бы поставили четверку. До действительно фееричного 2017 года, когда на «Сибирском подворье» собрались рекордные 37 тыс. человек, праздник не дотянул, однако плюсов у него, на наш взгляд, оказалось больше, чем минусов. Но обо всем по порядку.

Чем понравился «Алтайфест-2019»

1. Разнообразие площадок

Основных участников в нынешнем году было три — завод напитков «Борихинский», «Барнаульский пивзавод» и «Бочкари». У каждого из них — отдельная закрытая площадка со своим форматом.

У «Барнаульского пивоваренного завода» по традиции собиралась вся молодежная тусовка. Для нее здесь были зажигательные ритмы, безудержные танцы, недорогая еда и море напитков. Барная стойка БПЗ, как всегда, оказалась самой длинной, вмещающей целых 62 крана.

Как прошел фестиваль напитков «Алтайфест-2019» Дмитрий Лямзин

В павильоне «Бочкарей» атмосфера была гораздо более камерной. Здесь можно было спокойно отдохнуть без оглушающего бита. В таком же формате работало их «Арт Кафе» под открытым небом.

Как прошел фестиваль напитков «Алтайфест-2019» Дмитрий Лямзин

Во второй день «Бочкари» решили немного пошуметь и на площадке около озера устроили «Мазай Скания Пати». Звуки музыки отсюда разносились по всему «Сибирскому подворью».

«Бориха», переехавшая в один из трех больших павильонов, тоже не потерялась: у них было много живой музыки и постоянные розыгрыши призов.

В общем, найти развлечения на любой вкус на «Алтайфесте» было несложно.

2. Детские форматы

Для детей на «Алтайфесте» — масса развлечений: от аквагрима и различных каруселек до многочасовых игровых квестов. Юным посетителям фестиваля здесь точно не скучно.

Само по себе «Сибирское подворье» — это рай для детворы. Свежий воздух, пруд с плескающими рыбками, зоопарк и птичий двор, конюшни с лошадьми, в общем здесь есть, на что посмотреть. Да еще на каждом шагу ребятишек развлекают аниматоры. Наверно, поэтому на фестиваль приезжают целыми семьями.

Как прошел фестиваль напитков «Алтайфест-2019» Дмитрий Лямзин Как прошел фестиваль напитков «Алтайфест-2019» Дмитрий Лямзин Как прошел фестиваль напитков «Алтайфест-2019» Дмитрий Лямзин Как прошел фестиваль напитков «Алтайфест-2019» Дмитрий Лямзин Как прошел фестиваль напитков «Алтайфест-2019» Дмитрий Лямзин Как прошел фестиваль напитков «Алтайфест-2019» Дмитрий Лямзин

Любимцами детворы в этом году стали мегапозитивные пингвины «Айчай». Ребятишки бегали за ними толпами, играли, обнимались и фотографировались.

Взрослые, надо сказать, тоже не отказывали себе в этом удовольствии, так что четверо пингвинов были нарасхват.

Во второй день, когда в павильоне БПЗ начался конкурс, в котором каждый из участников на сцене должен был исполнить определенную танцевальную композицию, черно-белый квартет отжег по полной.

Когда ведущий спросил, надо ли кому-то еще из танцевавших дать приз, зрители долго кричали: «Пингвинам». После этого стало понятно, что они не просто ростовые куклы, а полноценные участники фестиваля.

3. Всевозможные розыгрыши

В нынешнем году на «Алтайфесте» впервые разыграли автомобиль. Площадка «Борихи» работала под лозунгом «Все по науке»: ее гости получали «зачетные книжки» и ставили в нее отметки о своих пивных «достижениях».

Как прошел фестиваль напитков «Алтайфест-2019» Дмитрий Лямзин

Пять отметок — и лотерейный билет в кармане.

Когда пришло время розыгрыша, были люди, у которых таких билетов было по 10 штук. В итоге новенькую «Ладу Гранту» выиграл Владимир из села Малоугренево Бийского района. В лототрон он сбросил всего один заветный билет со счастливым номером 6154.

Главный приз от БПЗ — крутой горный велосипед — 29 июня выиграла девушка по имена Надежда. Промежуточные розыгрыши «Барнаульский пивзавод» устраивал каждый час.

Как прошел фестиваль напитков «Алтайфест-2019» Дмитрий Лямзин

4. Бдительная охрана

Несмотря на то, что пиво на «Алтайфесте» пользовалось спросом, сильно пьяных здесь не было. Как говорится, все было чинно, благородно и с присущим фестивалю фирменным колоритом.

Как прошел фестиваль напитков «Алтайфест-2019» Дмитрий Лямзин

В каждом из павильонов работали охранники, которые приглядывали за происходящим, но сильно в глаза не бросались. Такие неприметные стражи порядка.

Рассказывают, что работы им прибавлялось после 23.00, когда закрывались площадки и некоторые из особо развеселых, не хотели покидать «Алтайфест» и даже прятались. Но это скорее, исключение.

5. Красочное завершение

Фейерверком «Алтафест» заканчивался не всегда. Пару лет назад его отменили из-за дождливой погода, иногда вообще не устраивали. В этом году салют был выше всяких похвал.

«Чудо на 10 минут», — так в соцсетях назвали его посетители фестиваля. Спасибо за это «Бочкарям».

Чем не понравился «Алтайфест»

1. Мало компаний-участников

К сожалению, количество компаний-участников, представляющих свои напитки, в нынешнем году оказалось небольшим. «Бориха», БПЗ и «Бочкари», занявшие самые большие павильоны, в самом конце «Сибирского подворья» выставлялись «Шульгинский пизвазод» и частная белокурихинская пивоварня Барон фон Альбрехт.

Плюс, было несколько предприятий с безалкогольной продукцией. И все.

Как прошел фестиваль напитков «Алтайфест-2019» Дмитрий Лямзин

В 2017 году круг участников был существенно шире.

Оказалось, что минимальная стоимость участия в «Алтайфесте» выросла до 50 тыс. рублей. Затраты на транспортировку продукции, зарплату персоналу, оборудование обычно составляли 100−150 тыс. рублей. Вложения для небольших компаний достаточно существенные, отбить их за два дня просто не реально.

Как рассказал altapress.ru руководитель одной алкогольной компании, раньше им разрешалось проводить дегустации, угощая посетителей малыми порциями своей продукции. Теперь это оказалось под запретом. «Мы лишь давали людям попробовать и объясняли, что у нас за продукт, а не пытались их напоить», — рассказал собеседник.

Как прошел фестиваль напитков «Алтайфест-2019» Дмитрий Лямзин

Приезжать на «Алтайфест», чтобы быть для всех невидимыми, мелким предприятиям стало совсем невыгодно. Теперь фестиваль — это праздник крупных предприятий, имеющих солидный бюджет. Вот только продукцию их можно купить в любом магазине, ехать для этого на «Сибирское подворье», в принципе, необязательно.

2. Отсутствие хэдлайнера

Выступление приезжей звезды было фишкой «Алтайфеста» на протяжении всех лет. В этом году от хэдлайнера организаторы решили отказаться. Вместо него вечернюю программу второго дня наполняла кавер-группа LosBakeros, вокалистом которой является Александр Волокитин.

Ничего личного против него не имеем: Александр — талантливый парень и выступил на «Алтайфесте» хорошо. Но после группы «Чиж и кo» и «Ногу свело», которые зажигали на фестивале два предыдущих раза, это совершенно не то. Не обессудьте.

Кто из ВИПов приехал на «АлтайФест» 29 июня на торжественное открытие фестиваля приехала официальная делегация. Правительство Алтайского края представлял вице-губернатор Александр Лукьянов. Как прошел фестиваль напитков «Алтайфест-2019» Дмитрий Лямзин Сказать вступительное слово от депутатов АКЗС было поручено вице-спикеру Сергею Серову. После официальной части гости осмотрели павильоны. Также на «Алтайфесте» были замечены вице-губернаторы Денис Губин, Иван Кибардин и Игорь Степаненко. Вице-губернатор Денис Губин ( справа) на «Алтайфесте-2019» Дмитрий Лямзин Сам глава региона Виктор Томенко на фестиваль не приехал. 29 июня он открывал в Барнауле памятный знак стройотрядов. Предыдущий губернатор Александр Карлин, поговаривают, «Алтайфест» недолюбливал и всегда его игнорировал.

Цены «Алтайфеста-2019»

В 2019 году цены на пенные напитки у всех производителей были одинаковыми — 50 рублей за стакан 0,5. Лимонад стоил 25 рублей. Шашлык из свинины можно было купить по 200−250 рублей, окрошку и плов — по 100−150 рублей.

Как прошел фестиваль напитков «Алтайфест-2019» Дмитрий Лямзин

В среднем за день на человека выходило около 1 тыс. рублей.