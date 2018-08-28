«Не боимся строиться»: гендиректор «Киприно» рассказал, зачем компании еще один завод на Алтае

Здание, в котором ранее располагалось овощехранилище, изначально не предназначалось под высокотехнологичное производство. Многое здесь надо было перестраивать.
Как сообщает Алтайпищепром, за время строительства проведены масштабные работы по перепланировке здания, совершенствованию инженерных систем и модернизации производственных линий.
С запуском нового завода возможности по фасовке сыров у компании увеличились в два раза. Теперь «Киприно» может ежемесячно выпускать и реализовывать 418 тонн сыров и 137 тонн масложировой продукции.
Денис Зюзин, гендиректор компании «Киприно».
Олег Богданов, altapress.ru
Денис Зюзин,
генеральный директор группы компаний «Киприно»:
Мы никогда не боимся строиться, развиваться, двигаться вперед. На этом предприятии будет создаваться качественный продукт. Чтобы наши сыры были востребованы и узнаваемы на полках магазинов, им нужна хорошая упаковка. Новое производство решает эти вопросы.
Инвестиционный проект «Киприно» реализовало с государственным сопровождением и финансовым поручительством. Компания получила гарантии регионального оператора под кредит в банке.
Поручительство в рамках программы стимулирования кредитования субъектов предпринимательства и программы Минсельхоза России дало возможность «Киприно» привлечь льготное инвестиционное кредитование по ставке 5% годовых.
Напомним, в 2016 году «Киприно» провело масштабную реконструкцию на своем заводе в селе Троицкое. Тогда мощности предприятия по переработке молока были увеличены с 80 до 120 тонн в сутки.