«Не боимся строиться»: гендиректор «Киприно» рассказал, зачем компании еще один завод на Алтае

24 августа группа компаний «Киприно» официально презентовала свой новый завод по фасовке сыров в Барнауле. Инвестору пришлось возводить предприятие по сути с нуля.

Здание, в котором ранее располагалось овощехранилище, изначально не предназначалось под высокотехнологичное производство. Многое здесь надо было перестраивать.

Как сообщает Алтайпищепром, за время строительства проведены масштабные работы по перепланировке здания, совершенствованию инженерных систем и модернизации производственных линий.

С запуском нового завода возможности по фасовке сыров у компании увеличились в два раза. Теперь «Киприно» может ежемесячно выпускать и реализовывать 418 тонн сыров и 137 тонн масложировой продукции.

Денис Зюзин , гендиректор компании «Киприно». Олег Богданов , altapress.ru

Денис Зюзин,

генеральный директор группы компаний «Киприно»:

Мы никогда не боимся строиться, развиваться, двигаться вперед. На этом предприятии будет создаваться качественный продукт. Чтобы наши сыры были востребованы и узнаваемы на полках магазинов, им нужна хорошая упаковка. Новое производство решает эти вопросы.

Инвестиционный проект «Киприно» реализовало с государственным сопровождением и финансовым поручительством. Компания получила гарантии регионального оператора под кредит в банке.

Поручительство в рамках программы стимулирования кредитования субъектов предпринимательства и программы Минсельхоза России дало возможность «Киприно» привлечь льготное инвестиционное кредитование по ставке 5% годовых.

«Киприно» запустило на Алтае обновлённый сырзавод. Олег Богданов «Киприно» запустило на Алтае обновлённый сырзавод. Олег Богданов «Киприно» запустило на Алтае обновлённый сырзавод. Олег Богданов «Киприно» запустило на Алтае обновлённый сырзавод. Олег Богданов «Киприно» запустило на Алтае обновлённый сырзавод. Олег Богданов «Киприно» запустило на Алтае обновлённый сырзавод. Олег Богданов

Напомним, в 2016 году «Киприно» провело масштабную реконструкцию на своем заводе в селе Троицкое. Тогда мощности предприятия по переработке молока были увеличены с 80 до 120 тонн в сутки.