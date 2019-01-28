Компания «Макфа» модернизирует свой завод на Алтае для лучших времен

Крупозавод федеральной компании «Макфа» в Троицком районе в 2019 году начнет реконструкцию. Здесь планируется увеличить мощности по хранению сырья и установить дополнительное оборудование. Все это поможет предприятию в подходящий момент увеличить объемы производства. Пока это сделать не удается из-за проблем со сбытом.