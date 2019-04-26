На «АлтайФест-2019» решили не приглашать звездного хэдлайнера. Кто его заменит?

В 2019 году на фестивале «АлтайФест» не будет звездного хэдлайнера. При этом организаторы обещают насыщенные развлекательные программы в каждом из павильонов и красочное открытие мероприятия.

Уже известно, что во второй день, 29 июня, вечерняя программа на главной сцене «АлтайФеста» все-таки будет. Ее гостем станет алтайская кавер-группа LosBakeros, в состав которой входит известный вокалист Александр Волокитин.

На официальной странице группы говорится, что Александр является автором песен, которые исполняют звезды российской эстрады Доминик Джокер, Влад Топалов, группа «БандЭрос».

Он — участник телевизионных проектов «Песни на ТНТ», «Битва хоров», «Главная сцена», победитель конкурса «Музартерия 2015».

Организаторы отмечают, что местные артисты и раньше выступали на «АлтайФесте», в этом году решено отдать им сольную партию.

«Фестиваль пройдет под девизом «Все свое!», — пояснили в оргкомитете.

Напомним, ранее на «АлтайФест» приезжали группы «Братья Гримм», «Чиж и Ко», «Ногу свело», а также Владимир Кузьмин.

Что еще известно об «АлтайФесте-2019»?

В 2109 году, как и раньше, главные площадки будут организованы в трех павильонах. Здесь разместятся «Бочкари», «Барнаульский пивоваренный завод» и «Борихинский пивзавод».

Последний с большой долей вероятности займет большой павильон, где несколько лет подряд располагалось предприятие «Волчихинские напитки».

Фотофакты. «Волчихинские напитки» с размахом отметили на «АлтайФесте» свой юбилей. Архив Nightout

Это компания скорее всего будет проводить свой фестиваль на базе «Гуселетовские озера».

Есть вероятность, что в этом году в рамках «АлтайФеста» вновь пройдет фестиваль русской бани. В 2017 году в нем приняло участие порядка 5 тысяч человек.

Когда пройдет «АлтайФест-2019»?

Сроки проведения «АлтайФеста» немного сдвинулись. Фестиваль пройдет на туристическом комплексе «Сибирское подворье» 28 и 29 июня.

На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков «АлтайФест» Олег Богданов

За несколько дней до этого свой фестиваль напитков проведут рестораны Белокурихи. К нему присоединяться такие заведения как «Пивной барон», «Мишель», «Встреча у реки», «Пятое колесо», «Братчина», «Бивер» и «Биршале».