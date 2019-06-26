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26 июня
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Алтайские продукты

На «Алтайфесте-2019» впервые разыграют автомобиль. Как его выиграть?

«Борихинский пивоваренный завод», который является одним из основных участников «Алтайфеста-2019» проведет на фестивале необычную акцию, главным призом которой станет автомобиль «Лада Гранта».

"Алтайфест".
"Алтайфест".
Пресс-служба компании "Курорт Белокуриха".

Площадка предприятия будет работать под лозунгом «Все по науке»: ее гости получат «зачетные книжки» и будут ставить в нее отметки о своих достижениях.

Самые «ученые» смогут выиграть автомобиль, велосипеды и другие ценные призы. Также гости «Борихинского пивзавода» увидят научные шоу с катушками Тесла и жидким азотом, послушают выступления популярных кавер-групп (хэдлайнер — группа «Ультрафиолет» из Новосибирска).

Вечером самых активных ждет клубная программа с DJ Dee. Любители здорового образа жизни соберутся в лаунж-зоне с безалкогольными коктейлями и пением под гитару, сообщает портал ВизитАлтай.

Напомним, фестиваль напитков «АлтайФест» пройдет 28 и 29 июня на туристическом комплексе «Сибирское подворье», расположенном в 7 км от Белокурихи.

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