На «Алтайфесте-2019» впервые разыграют автомобиль. Как его выиграть?

Площадка предприятия будет работать под лозунгом «Все по науке»: ее гости получат «зачетные книжки» и будут ставить в нее отметки о своих достижениях.
Самые «ученые» смогут выиграть автомобиль, велосипеды и другие ценные призы. Также гости «Борихинского пивзавода» увидят научные шоу с катушками Тесла и жидким азотом, послушают выступления популярных кавер-групп (хэдлайнер — группа «Ультрафиолет» из Новосибирска).
Вечером самых активных ждет клубная программа с DJ Dee. Любители здорового образа жизни соберутся в лаунж-зоне с безалкогольными коктейлями и пением под гитару, сообщает портал ВизитАлтай.
Напомним, фестиваль напитков «АлтайФест» пройдет 28 и 29 июня на туристическом комплексе «Сибирское подворье», расположенном в 7 км от Белокурихи.