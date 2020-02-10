На крупной продуктовой выставке Европы покажут сыр с Алтая, масло-спрей и энергетики

Крупнейший производитель молочной продукции Сибирского федерального округа — Барнаульский молочный комбинат презентует на выставке весь ассортимент выпускаемой продукции, в том числе обновленную линейку молочной продукции «Лакт».
Помимо традиционных продуктов (питьевое молоко, творог, сметана, кефир, сливки), в нее вошли продукты для функционального питания, обогащенные полезными веществами: йогурты, полезные завтраки с овсяными хлопьями и семенем льна, творожки.
Куяганский маслосырзавод приурочил к выставке презентацию новых сортов полутвердых сыров — «Таежный» и «Ханский» и сливочного масла «Крестьянское» жирностью 82,5%. Сыры изготовлены с использованием новых заквасок, срок созревания составляет 90 суток.
Алтайский производитель экомасла в спрее «Алтария» презентует новинку — облепиховое масло. Продукт производят методом прямого холодного отжима ягод облепихи, при этом сохраняются все полезные свойства. На стенде компании можно увидеть и другое масло в спрее: подсолнечное, оливковое, льняное, тыквенное, кедровое, кунжутное и масло грецкого ореха.
«Бочкари» демонстрируют продукцию в новой упаковке — алюминиевых банках. Как сообщает пресс-служба Алтапищепрома, с августа 2019 года предприятие выпускает в банках флагманские сорта пенных напитков и безалкогольные энергетики TARGET Energy Drink.
Что еще будет на ПродЭкспо
Также представители компаний Алтайского края участвуют в деловой программе выставки — отраслевых форумах, конференциях, круглых столах. Ежегодно алтайские производители становятся победителями профессиональных конкурсов «Продэкспо» — «Лучший продукт», «Инновационный продукт «Продэкспо», «Выбор сетей».