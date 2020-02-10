На крупной продуктовой выставке Европы покажут сыр с Алтая, масло-спрей и энергетики

10 феврале в Москве стартовала крупнейшая продовольственная выставка России и Восточной Европы «ПродЭкспо». В нынешнем году в ней приняло участие большое количество алтайских предприятий, всего их 44.

Крупнейший производитель молочной продукции Сибирского федерального округа — Барнаульский молочный комбинат презентует на выставке весь ассортимент выпускаемой продукции, в том числе обновленную линейку молочной продукции «Лакт».

Помимо традиционных продуктов (питьевое молоко, творог, сметана, кефир, сливки), в нее вошли продукты для функционального питания, обогащенные полезными веществами: йогурты, полезные завтраки с овсяными хлопьями и семенем льна, творожки.

«День качества с алтайскими продуктами» «БМК»

Куяганский маслосырзавод приурочил к выставке презентацию новых сортов полутвердых сыров — «Таежный» и «Ханский» и сливочного масла «Крестьянское» жирностью 82,5%. Сыры изготовлены с использованием новых заквасок, срок созревания составляет 90 суток.

Алтайский производитель экомасла в спрее «Алтария» презентует новинку — облепиховое масло. Продукт производят методом прямого холодного отжима ягод облепихи, при этом сохраняются все полезные свойства. На стенде компании можно увидеть и другое масло в спрее: подсолнечное, оливковое, льняное, тыквенное, кедровое, кунжутное и масло грецкого ореха.

«Бочкари» демонстрируют продукцию в новой упаковке — алюминиевых банках. Как сообщает пресс-служба Алтапищепрома, с августа 2019 года предприятие выпускает в банках флагманские сорта пенных напитков и безалкогольные энергетики TARGET Energy Drink.

Что еще будет на ПродЭкспо

Также представители компаний Алтайского края участвуют в деловой программе выставки — отраслевых форумах, конференциях, круглых столах. Ежегодно алтайские производители становятся победителями профессиональных конкурсов «Продэкспо» — «Лучший продукт», «Инновационный продукт «Продэкспо», «Выбор сетей».