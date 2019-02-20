Один из старейших заводов на Алтае будет делать элитный сыр с добавками

«Алтайский маслосыродельный завод», которому больше 90 лет, в ближайшие месяцы намерен запустить производство элитного сыра с топленым молоком и грецким орехом. Об этом altapress.ru рассказала директор предприятия Ольга Воронкова. Пробные партии новой продукции уже отправили покупателям в Москву.

По словам Ольги Воронковой, новые сорта сыра буду производиться из молока только высшего сорта. Качественное сырье маслосырзавод закупает в хозяйствах края и Республики Алтай. В сутки здесь перерабатывают 20 тонн молока.

Срок созревания нового сыра будет составлять до 60 суток.

Ольга Воронкова,

генеральный директор «Алтайского маслосыродельного завода»:

В 2018 году мы вывели на рынок новые сорта сыра «Черный монах», «Белый монах», «Черный принц» и «Белый принц». Также в качестве эксперимента пробовали изготовить сыр из козьего молока. Сейчас отрабатываем данную технологию. Спрос на качественный козий сыр есть со стороны ресторанов столицы.

Что еще выпускает алтайский завод?

«Алтайский маслосыродельный завод» вновь запустили после реконструкции в 2017 году.

Тогда на предприятии переоборудовали приемно-аппаратный цех, оснастили лабораторию, провели капитальный ремонт всех производственных помещений и автоматизацию технологических процессов.

Кроме того, завод начал выпускать плавленые сыры, для этого приобрели новую линию. В общей сложности на реконструкцию потратили более 50 млн рублей.

Помимо привычных для себя сортов «Советский», «Швейцарский», «Алтайский», предприятие начало выпускать совершенно новые — «Нуар», «Хофманн», «Крымский», «Пармезан Алтайский», а также сыр для пиццы «Фрибург».

В небольших количествах завод производил и импортозаместительную линейку мягких сыров — итальянский сорт «Скаморца» и испанский «Пикантино».