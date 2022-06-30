От сушеной свеклы до мраморной рульки: в Алтайском крае впервые за три года показали вкусные новинки

Стендов в этот раз не много, всего около 20, но здесь есть практически все — напитки, хлеб, молочная продукция и сыры, масла, крупы и мука. Есть даже эко-водка, которую в прошлом году начал выпускать «Иткульскй спиртзавод».
Отдельной экспозицией оформлены представители алтайской потребкооперации. Здесь можно увидеть с ассортимент производимой в районах Алтайского края продукции.
Также на выставке представлены алтайские образовательных учреждений — колледж сыроделия и Алтайский технический университет со своими пищевыми разработками.
Инжиниринговый центр «ХимБиоМаш» из «политеха», например, представил хлебцы с пищевыми волокнами, хлеб пшеничный для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, иммуномодулирующий зефир с лавандой, печенье с арахисом для безглютенового питания.
Компания «Рикон», известная своими сырами «Зимаречье», презентовала уникальный продукт — масло гхи, очищенное от лактозы и подходящее любителям здорового образа жизни.
Бийское предприятие «Алтайплод» представило ассортимент своей продукции: сушеные ягоды, овощи и фрукты, а также сухие кисели, морсы, супы и каши быстрого приготовления и, конечно, свою новинку — сушеное мясо.
Сельхозкооператив «Чарышагропродукт» впервые показал линейку молодых сыров по типу брынзы, маскарпоне, буратты.
Настоящее алтайское мясо на огне приготовил кооператив «Дружба». Посетители могли попробовать ребра на гриле и шашлык, а к закрытию первого форумного дня была готова рульку мраморной говядины, томленая более 10 часов в смокере.
Экспозиция алтайских продуктов будет работать и сегодня, 30 июня, до 17.00.