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20 - 29 июня Онлайн-конференция «Алтай-Агро» sibagropark.ru
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Алтайские продукты

От сушеной свеклы до мраморной рульки: в Алтайском крае впервые за три года показали вкусные новинки

Первая с момента пандемии выставка продуктов питания 29 июня открылась в Алтайском крае. Экспозиция «Алтайские продукты +100 к здоровью» стала частью агрофорума «День сибирского поля» и включила в себя все самое свежее, что выпустили местные предприятия за последнее время.

Алтайские продукты на "Дне сибирского поля - 2022".
Алтайские продукты на "Дне сибирского поля - 2022".
Дмитрий Лямзин

Стендов в этот раз не много, всего около 20, но здесь есть практически все — напитки, хлеб, молочная продукция и сыры, масла, крупы и мука. Есть даже эко-водка, которую в прошлом году начал выпускать «Иткульскй спиртзавод».

Отдельной экспозицией оформлены представители алтайской потребкооперации. Здесь можно увидеть с ассортимент производимой в районах Алтайского края продукции.

Также на выставке представлены алтайские образовательных учреждений — колледж сыроделия и Алтайский технический университет со своими пищевыми разработками.

Инжиниринговый центр «ХимБиоМаш» из «политеха», например, представил хлебцы с пищевыми волокнами, хлеб пшеничный для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, иммуномодулирующий зефир с лавандой, печенье с арахисом для безглютенового питания.

Компания «Рикон», известная своими сырами «Зимаречье», презентовала уникальный продукт — масло гхи, очищенное от лактозы и подходящее любителям здорового образа жизни.

Бийское предприятие «Алтайплод» представило ассортимент своей продукции: сушеные ягоды, овощи и фрукты, а также сухие кисели, морсы, супы и каши быстрого приготовления и, конечно, свою новинку — сушеное мясо.

Сельхозкооператив «Чарышагропродукт» впервые показал линейку молодых сыров по типу брынзы, маскарпоне, буратты.

Алтайские продукты на &quot;Дне сибирского поля - 2022&quot;.
Алтайские продукты на «Дне сибирского поля — 2022».
Дмитрий Лямзин

Настоящее алтайское мясо на огне приготовил кооператив «Дружба». Посетители могли попробовать ребра на гриле и шашлык, а к закрытию первого форумного дня была готова рульку мраморной говядины, томленая более 10 часов в смокере.

Экспозиция алтайских продуктов будет работать и сегодня, 30 июня, до 17.00.

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