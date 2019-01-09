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Алтайские продукты
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Семья известного на Алтае IT-предпринимателя расширит свой сырный «стартап»

Компания «Покровская сыроварня» намерена увеличить мощности своего завода в Новоалтайске. В конце 2018 года Фонд развития Алтайского края одобрил ей льготный займ на эти цели под 5% годовых, сообщает портал DairyNews.

В Новоалтайске запускают "Покровскую сыроварню"
В Новоалтайске запускают "Покровскую сыроварню"
Из архива редакции

Как сообщил altapress.ru Иван Газукин, исполнительный директор компании «Покровская сыроварня», сумма кредита составит 12 млн рублей. На эти средства закупят дополнительное оборудование, в том числе танк для молока и сыроизготовитель.

«Покровская сыроварня» в Новоалтайске намерена вдвое увеличить мощность маслосырзавода — до 20 тонн переработки молока в сутки. Это позволит предприятию также расширить ассортимент выпускаемой продукции.

Что известно о предприятии?

  • «Покровскую сыроварню» в 2018 году запустила семья известного на Алтае IT-предпринимателя Дениса Газукина. Производством руководят его брат и отец. Инвестиции в запуск предприятия составили более 200 млн рублей. Все средства частные.
  • «Покровская сыроварня» стала первым работающим предприятием, которое разместилось в созданной в Новоалтайске территории опережающего социально-экономического развития.
  • Все свои сыры предприятие отгружает в Москву и Санкт-Петербург. «Покровская сыроварня» выпускает несколько наименований полутвердого сыра с добавлением грецкого и кедрового орехов, топленого молока и других ингредиентов.
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