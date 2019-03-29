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29 марта
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Алтайские продукты

Стало известно, когда состоится масштабный фестиваль напитков «АлтайФест-2019»

В нынешнем году на Алтае после перерыва вновь проведут фестиваль напитков «АлтайФест». Проходить он будет на прежнем месте в течение двух дней.

Самые красивые девушки "АлтайФеста-2017"
Самые красивые девушки "АлтайФеста-2017"
Олег Богданов

Как сообщил в своем Instagram Константин Ежов, генеральный директор компании «Курорт Белокуриха», «АлтайФест» пройдет на площадке туркомплекса «Сибирское подворье» 28−29 июня.

«Такое решение приняли представители краевого управления пищевой промышленности и крупных пивоваренных заводов края. Также широко будут представлены мясопереработчики, которые на празднике организуют выставку-продажу своей продукции», — поделился Константин Ежов.

Ранее г-н Ежов выступал за проведение фестиваля в ресторанах Белокурихи, однако эта идея не пришлась по душе организаторам мероприятия.

Что известно об «Алтайфесте»

Межрегиональный фестиваль напитков «Алтайфест» впервые прошел на территории Алтайского края в 2013 году. Число посетителей за это время выросло с 14 тысяч до 40 тысяч человек.

На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков &quot;АлтайФест&quot;
На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков «АлтайФест»
Олег Богданов

До 2018 года праздник проводили в комплексе «Сибирское подворье», в 10 км от Белокурихи. Однако в 2018-м фестиваль решили организовать в разных городах региона. По данным altapress.ru крупные компании не смогли договориться о дополнительных взносах на проведение совместного фестиваля.

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