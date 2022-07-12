Мраморные стейки и шашлык из осетра: в маленьком алтайском селе прошел мясной фестиваль

9 июля в селе Дружба Целинного района впервые прошел фестиваль «Мясной замес». Организовал его местный сельхозкооператив, занимающийся производством высококачественной говядины. К нему присоединились и другие алтайские предприятия.

Как пишет Алтайпищепром, идею гастрономического фестиваля поддержали барнаульское предприятие «Сибирский осетр», компании «Диво Алтая» и «Рикон», «Белокурихинские теплицы», «Сашера Мед», «Алтайские луга», а также «Бочкари».

Ключевым событием фестиваля стал межрегиональный кулинарный конкурс «MEAT CHEF 2022». Шеф-повара ресторанов Сибири соревновались в приготовлении блюд из мяса.

Оценивали участников «Мясного замеса» приглашенные члены судейской комиссии из ассоциации «Chefs Team Russia».

«Этим событием мы хотим поддержать сибирские рестораны и местных фермеров, которые производят мясо высшей категории. Это будет НЕ просто кулинарное шоу, это специально проводится для всех, кто любит в неформальной обстановке провести время, попробовать кулинарные новинки, посетить мастер-классы от лучших шеф-поваров и узнать в лицо тех, кто кормит людей в нашем славном крае!» — подчеркивают организаторы.

Что было кроме еды

На площадках фестиваля работали станция серфинга, с мастер-классами по основам SUP-бординга, йога-дом, выставка кузнечных изделий, гончарная мастерская.

Здесь же проходили открытый турнир по русскому жиму, по армрестлингу, показательные соревнования по баскетболу. Для посетителей с детьми бла отдельная зона развлечений.

Вечером на фестивале выступили приглашенные музыканты: группы «AVTORS» и «EasyBand» из Барнаула, фолк-группа «Човен», кавер-группа «Кофе» из Бийска и другие.

Фестиваль «Мясной замес» в Целенном районе. vk.com/bochkari_altay , https://vk.com/meatfestdrujba https://vk.com/meatfestdrujba

Чего ожидать еще

В нынешнем году Целинный район становится настоящим местом притяжения. В августе уже в Бочкарях планируют провести свой праздник напитков и вкусной еды. В следующем же месяце в Барнауле пройдут фестивали — «Медовый спас», «Дни алтайского сыра», и новый фестиваль — «Алтайские бренды. Продукты для здоровья».