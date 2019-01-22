В Алтайском крае сахарной свеклы хватит на сутки переработки

23 января «Черемновский сахарный завод» планирует завершить сезон переработки. На открытых складах единственного предприятия, выпускающего сахар-песок в Алтайском крае, осталось всего 7 тысяч тонн свеклы. Ее хватит примерно на сутки.

Сезон переработки завод в Черемном начал 28 августа, а завершает его на 40 дней раньше, чем в прошлом году. Тогда на заслуженный «отдых» предприятие ушло в начале марта.

Как сообщил Александр Фадеев, директор «Черемновского сахарного завода», сырья в нынешнем сезоне меньше, чем в прошлом, зато оно оказалось значительно выше качеством. Поэтому объем выработанного продукта практически не изменился.

Из 833 тыс. тонн свеклы здесь получили 138 тонн сахара. Кроме этого, предприятие произведет 41 тыс. граннулированного жома.

Черемновский сахарный завод завершает сезон переработки сырья Анна Зайкова

Александр Фадеев,

директор «Черемновского сахарного завода»:

В этом году в Алтайском крае была затяжная весна, посев свеклы оказался сдвинут. Выкапывать ее тоже стали позже, но на качестве сырья это не отразилось. Напротив, качественные характеристики свекла оказались выше.

В 2019 году «Черемновский сахарный завод» увеличил мощности своей переработки до 5,8 тысяч тонн сырья в сутки. В следующем году этот показатель планируется довести до 6−6,2 тысяч тонн. Для этого на заводе будет установлено новое оборудование.

Период ремонта здесь начнется сразу после того, как остановится выработка сахара. Произойдет это уже 23 января.