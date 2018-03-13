Семья известного алтайского IT-предпринимателя запускает сыроварню за 200 млн рублей

В Новоалтайске запускают "Покровскую сыроварню" . Фото : Из архива редакции. В Новоалтайске запускают "Покровскую сыроварню" . Фото : Из архива редакции. В Новоалтайске запускают "Покровскую сыроварню" . Фото : Из архива редакции.

Завод "Покровская сыроварня" развивает семья Газукиных. Денис Газукин — известный на Алтае IT-предприниматель. По словам его брата Ивана Газукина, идея подобного бизнеса пришла почти два года назад. За это время инвесторы возвели производство с нуля. Местом его размещения стал пригород Новоалтайска рядом с распределительным центром "Мария-Ра".

Здесь в перспективе должна появится территория опережающего развития (ТОР) с налоговыми льготами для резидентов. Пока из более десятка претендентов ТОРа реально реализовала свой проект только "Покровская сыроварня".

По словам Ивана Газукина, объем инвестиций в завод составляет около 160 млн рублей. С полным запуском предприятия стоимость всего проекта может составить порядка 200 млн рублей. Все средства — частные.

Иван Газукин,

исполнительный директор компании "Покровская сыроварня"

— О привлечении кредитных средства и речь не шла. На момент, когда мы приступили к строительству завода, наша компания была зарегистрирована меньше года. Залоговой базы не было. При таком раскладе ни один банк нам бы денег не выдал.

Большая часть работ на предприятии завершена. Полностью укомплектовано оборудование. Часть привезли из Испании, часть сделана в Барнауле.

На заводе есть специальная дегустационное помещение. Здесь технолог постепенно оттачивают выпуск основных видов сыров. На первом этапе "Покровская сыроварня" будут выпускать несколько наименований полутвердого сыра с добавлением грецкого и кедрового орехов, топленого молока и других ингредиентов.

Планируется, что предприятие будет перерабатывать порядка 10 тонн молока в сутки. Привозить его будут из предгорных районов. Договоренности с поставщиками уже достигнуты.

Ежемесячный объем готовой продукции составит около 25 тонн в месяц. Основными рынками сбыта покровских сыров станут Москва, Санкт-Петербург. Их стоимость будет выше среднего по региону уровня.

Иван Газукин,

исполнительный директор компании "Покровская сыроварня"

— Мы изначально ориентировались на выпуск качественных сыров из хорошего молока. Нашу продукцию уже с февраля ждут партнеры из Москвы и Санкт-Петербурга. На первом этапе реализация сыра будет идти через крупных оптовиков.

В перспективе инвесторы рассматривают варианты расширения завода в Новоалтайске. В частности, речь идет о начале выпуска мягких сыров по типу адыгейского и сырной "косички". Дополнительные производственные площади для этого имеются.

Отметим, что формат небольших предприятий по переработке молока в последнее время становится достаточно популярным в Алтайском крае. В регионе действуют более 20 подобных мини-заводов. Первый из них, построенный по современной модульной технологии, запустили в 2015 году в Красногорском районе.