Вот-вот откроется. Осенний репортаж с моста через Барнаулку по улице Челюскинцев

Приезжаем на объект. Работы завершены, путепровод блестит гладкой поверхностью нового асфальта.
«Мы хоть сейчас могли бы открыть мост для автолюбителей. Но перед этим нужно, чтобы объект проверила инспекция строительного и жилищного надзора. Когда будет выдано заключение о соответствии его проектно-сметной документации, запустим движение. Точная дата открытия моста через Барнаулку пока не известна. Теперь все будет зависеть от скорости приемки объекта инспекцией строительного и жилищного надзора», — поясняют строители «ДСУ-4».
Подрядная организация зашла на объект 1 февраля этого года. Не прошло и девяти месяцев, как реконструкция была завершена. Согласно условиям заключенного госконтракта, ремонт планировали закончить 1 ноября. Одна из важнейших магистралей Барнаула откроется раньше срока.
К концу прошлой недели строители провели берегоукрепление, уложили тактильную плитку и установили дорожные знаки. На выходных оставалось лишь немного «прибраться» и благоустроить территорию моста.
В «ДСУ-4» отметили, что работы прошли в штатном режиме. Строители выполнили колоссальный объем работ.
За несколько месяцев старый мост демонтировали, коммуникации перенесли, а не его месте, по сути, построили абсолютно новый — гораздо удобнее и безопаснее прежнего. Подрядчик уверен: мост прослужит более 50 лет.
Факт
Реконструкция проведена в рамках нацпроета «Безопасные качественные дороги». На нее было потрачено свыше 87,8 млн рублей.
После реконструкции мост изменился. Он стал шире. Теперь его ширина составляет 9 м. Из них 2,5 м заняли пешеходные тротуары. От проезжей части их отделяют металлические «отбойники». Длина моста — 66 м. Вдоль проезжей части нанесена сплошная линия разметки — до съезда обгон запрещен.
«На мосту были установлены подвесные водоотводные лотки для отведения воды с дорожного полотна в колодцы с фильтрующими патронами. Отсюда уже очищенная вода будет попадать обратно в Барнаулку», — рассказывает представитель подрядной организации.
Отметим, что на прошлой неделе «ДСУ-4» сдал один из крупнейших объектов города — Старый мост. Его реконструкция шла два года. За это время объект также практически полностью «перебрали». Сейчас движение по коммунальный мосту восстановлено в прежнем режиме.
На очереди мост в Заринске. Масштабные работы планируют завершить к концу лета следующего года.
В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту в связи напомнили, что всего в Барнауле по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на 2021 год будет отремонтировано 23 дорожных участка. Сумма средств, направленная на реализацию национального проекта, составила более 907 млн рублей.