А? Бэ! В Барнауле дико выросли цены на обучение в автошколах

Стоимость обучения в автошколах Барнаула за последний месяц уже выросла примерно на четверть. По мнению игроков рынка, эта тенденция продолжится. Кроме того, все сложнее становится сдать экзамен в ГИБДД. В подробностях разбирался altapress.ru.

Будет дорожать и дальше

Средняя стоимость обучения на управление транспортным средством категории «В» в Барнауле составляет около 33 тыс. рублей вместе с ГСМ. Еще несколькими неделями ранее эта сумма составляла порядка 25-27 тыс. рублей. Подорожало обучение и на прочие категории. Сами автошколы объясняют рост цен сразу несколькими факторами.

Так, руководитель автошкол ELITE &VIP Антон Кислицын, указывает на общую инфляцию, подорожание топлива, а также рост цен на запчасти и расходники, стоимость которых подскочила вдвое, а иногда и еще выше. Кроме того, выросли затраты на страховку (в 1,5 раза), аренду классов и автодромов, индексируются зарплаты сотрудников.

График. Фото: freepik, автор creativeart.

Антон Кислицын,

руководитель автошкол ELITE &VIP:

Мы до последнего старались удержать цены на обучение на прежнем уровне, но рентабельность уже подошла к нулю, а иногда даже «в минус» начали уходить, поэтому стоимость пришлось поднимать. И сразу могу сказать — это не последнее повышение.

По его словам, экономически оправданная стоимость обучения водителя категории «В» составляет 40-45 тыс. рублей, категории «А» — 20-25 тыс. рублей. Предприниматель прогнозирует, что к весне цены постепенно придут именно к такому уровню.

Деньги, рубли. CC0

Узкое место

Помимо увеличения расходов автошкол обнаружилось еще одно «узкое место» в цепочке подготовки водителей — кадровая проблема в ГИБДД. На первый взгляд связь неочевидна, однако зависимость здесь прямая. Дело в том, что ведомство оказалось не в силах организовать достаточное количество экзаменов.

Антон Кислицын пояснил, что некоторое время назад можно было компенсировать низкий уровень маржинальности большим объемом курсантов. Однако сокращение «пропускной способности» ГИБДД этот путь закрывает. По его данным, лишь за июль количество экзаменов сократилось на 40%, а в августе может сократиться еще на 30%.

Регулировщики. ДПС. Полиция. мвд.рф

Антон Кислицын,

руководитель автошкол ELITE &VIP:

Сейчас на экзамен уже на середину сентября записываемся. Если эта тенденция продолжится, то время ожидания легко может достигнуть 1-1,5 месяцев. И это у нас, ежемесячно выпускающих 150-160 курсантов. Менее крупным автошколам экзаменов достанется еще меньше.

«Банкфакс» пишет, что, например, в Солонешенском районе Алтайского края работает один-единственный автоинспектор, хотя по штатному расписанию их должно быть трое.

ДПС, регулировщик Олег Богданов

«Автоледи» подтверждает

Руководитель автошколы «Автоледи» и замруководителя автошколы «НиК-центр» Елена Найман сообщила, что количество экзаменов сократилось втрое. Это приводит к тому, что очереди копятся, а организовать пересдачу стало намного сложнее. Она подтвердила выводы Антона Кислицына и добавила, что в соседних городах цены выросли уже давно.

Елена Найман,

руководитель автошколы «Автоледи»:

В Алтайском крае и так были самые низкие в Сибири цены на обучение. А Барнаул сдерживал их, даже когда в других населенных пунктах региона стоимость обучения уже выросла. Мы, соответственно, тоже держали ее на максимально низком уровне так долго, как только могли.

Так, в Новоалтайске средняя стоимость обучения на категорию «В» уже больше года составляет порядка 37 тыс. рублей, а, например, в Шипуново это стоит уже 40 тыс. рублей.

Женщина за рулем. СС0

Новая техника и ремонт

Оба предпринимателя также указывают на то, что при текущих ценах абсолютно невозможно обновление автопарка — начинать думать в этом направлении можно будет при цене обучения (кат. «В») не менее 40-45 тыс. рублей.

По словам Антона Кислицына, даже до роста цен на автомобили для приобретения новой единицы требовалось обучить не менее 150 человек, теперь же эта планка стала еще выше.

Интерьер нового автомобиля Gelandewagen. Mercedes-Benz

Кроме того, подорожал и ремонт старых машин. Запчасти выросли в цене, а ведь подержанный автомобиль, тем более, интенсивно используемый неопытными водителями, требует ремонта гораздо чаще, чем новый.