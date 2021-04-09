«А вода по асфальту рекой…»: 170 млн рублей потратили на ремонт автодорог в Новоалтайске

Пришла весна, растаял снег, и комиссия во главе с министром транспорта Алтайского края отправилась проверять, не уплыл ли вместе с тем асфальт. Как прошла проверка автодорог в Новоалтайске, читайте в материале altapress.ru.

В целом как новенькие

В 2020 году в рамках нацпроекта в Новоалтайске было обновлено 11 участков дорог общей протяженностью более 8 км.

Работы велись на улицах Крылова, Ударника, Григорьева, Парковая, Гагарина, Красногвардейская, Хлебозаводская, Строительная, Промплощадка, Барнаульская и Спасская.

На всех участках обновили дорожную одежду, покрыли асфальтобетон мастикой во избежание появления трещин и разломов, а также отремонтировали пандусы, тротуары и парковки. Все это обошлось краю в 170 млн рублей.

Проверка автодорог в Новоалтайске. Дарья Зыкова.

Александр Дементьев,

министр транспорта Алтайского края:

Нравится, что в Новоалтайске к вопросу ремонта дорог подошли системно: к проекту 2018 года подключен проект 2019-му, и далее к 2020-му и к 2021-му. Подобное решение необходимо для развития транспортной сети; чтобы люди могли оценить то, что дороги делаются для них. По уровню сохранности дороги в Новоалтайске (среди Алтайского края) являются одними из лучших.

В текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Новоалтайске также будет отремонтировано более 7 км автодорог, перечень пока уточняется. На обновление объектов край выделили более 100 млн рублей.

Только центральные дороги

Ремонт начали с центра Новоалтайска. По словам первого замглавы администрации города Сергея Лисовского, причины для такой расстановки приоритетов были как объективные, так и субъективные.

Но в 2021 году жители частного сектора могут вздохнуть с облегчением — более 4,5 км дорог в районе индивидуальной застройки все-таки будут отремонтированы. В эти заветные километры войдут дороги с повышенной концентрацией случаев ДТП. Поэтому выбор пал на участки, активно эксплуатируемые горожанами и транспортом.

Проверка автодорог в Новоалтайске. Дарья Зыкова.

Сергей Лисовский,

первый заместитель главы администрации города Новоалтайска:

В текущем году будут отремонтированы два объекта. Обеспокоенность горожан всегда вызывал участок автомобильной дороги в сторону микрорайона Новогорский. Его протяженность составляет 3−4 км; по сути, оторванный от города микрорайон. Эта дорога на данный момент разрушена на 80%. Второй участок расположен от ул. Набережная до ул. Залинейная (микрорайон Раздолье).

В 2021-м новый асфальт увидит микрорайон Велижановка, на улицах Тимирязевская и Лесная. К 2023 году в планах у администрации отремонтировать автодорогу по ул. Майская в Чистоковском районе. Сейчас там ведутся работы по водо- и газоснабжению, решаются вопросы с водоотведением.

Утопленники без контрактов

Ливневки в Алтайском крае, как выражаются специалисты общероссийского народного фронта, — это особенность наших муниципалитетов. Честно: «с ними у нас беда». Без капитального ремонта автодороги соорудить качественный водоотвод невозможно. Нынешние сметы для ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассчитаны для снятия и обновления верхних слоев покрытия дороги.

Проверка автодорог в Новоалтайске. Дарья Зыкова.

Иван Дотов,

заместитель начальника ГУП Северо-Восточное ДСУ:

Сложность состоит в том, что дороги ремонтируются, но капитальный ремонт не производится. Таким образом водоотвод с проезжей части не всегда обеспечен. А как известно, вода — это враг целостности дорожного полотна; она разрушает асфальтовое покрытие. На моей памяти, чтобы убрать застой воды с проезжей части приходилось дополнительно делать ливне приемный колодец и подводить его к ливневой канализации, которая, к счастью, находилась вблизи дороги.

Как оказалось вода не только камень точит, но и асфальт рвет, как тот зубастый тузик. При очистке тяжелой техникой от наледи и снега покрытие может деформироваться и прийти в негодность. Эту особенность отметил и министр транспорта Алтайского края, напомнив о том, что в рамках нацпроекта «БКАД» необходимо привести до 85% дорог в городе до нормативного состояния.

Для этого Дементьев поручил замглаве администрации Новоалтайска определить, за чей счет (подрядчика, выполняющего работы по содержанию, или организации, которая отвечала за ремонт) будут выполнены работы по устранению дефектов в качестве не гарантийного случая.

Проверка автодорог в Новоалтайске. Дарья Зыкова. Проверка автодорог в Новоалтайске. Дарья Зыкова. Проверка автодорог в Новоалтайске. Дарья Зыкова.

Евгения Гущина,

координатор проекта «Убитые дороги», дорожная инспекция «Общероссийский народный фронт:

Мы говорим и говорили, что контракты «жизненного цикла» необходимо внедрять в регионе. В таком случае предприятие, которое осуществляет ремонт автодороги, будет эту же дорогу содержать. Таким образом доля разрушений дорожного полотна снизится. В ряде регионов данную концепцию уже освоили. Например, та же Новосибирская область. Однако пример в Бийске нас неприятно поразил: компания, которая ремонтировала, забрала подряд по содержанию и теперь бийчане практически на лодках передвигаются. Вскоре мы их навестим. Очень хочется найти контакт с подрядчиком, но он пока на связь не выходит.

В целом состояние отремонтированных дорог в рамках нацпроекта специалистов приятно удивило и удовлетворило.

Исключения

Однако не все горожане разделили точку зрения комиссии. Например, жители домов на улице Партизанская и Высоковольтная ровных дорог не видели очень давно. К подъездам подходят и подъезжают «конем».

Altapress.ru специально отправился в Новоалтайск еще раз, уже без министерского сопровождения, и зафиксировал те городские дорогие, которые хоть плачь, но надо ремонтировать.