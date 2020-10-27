Абсолютно новая ŠKODA OCTAVIA! Еще более эмоциональная, современная и технологичная

Бестселлер ŠKODA остается верным главным принципам бренда, при этом предлагая новую концепцию интерьера, инновационные системы помощи водителю и расширенный ряд функциональных Simply Clever решений.

Оснащение новой ŠKODA OCTAVIA выводит модель на новый уровень комфорта, качества и безопасности для всех членов современной семьи, а ее стильный дизайн не оставит равнодушным взыскательного потребителя.

Больше информации о новой ŠKODA OCTAVIA вы можете узнать из видео, которые будут выходить в нашем аккаунте с 2 по 15 ноября. Не пропустите!