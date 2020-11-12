Абсолютно новая SKODA OCTAVIA: коробка передач и двигатель. Продуктовый обзор

Ответы вы найдете в нашем видео!
Адрес: Павловский тракт, 249Е (рядом с ТРЦ Европа)
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- ПН-ПТ: 8:00 — 19:00
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Продажа: тел (3852) 282−111
Сервис: тел (3852) 282−888
Сайт: www.skoda-ant22.ru
Новая ŠKODA OCTAVIA разгоняется до 100 км за 9 секунд. Это один из лучших результатов среди прямых конкурентов. Что позволила стать ей такой динамичной?
Ответы вы найдете в нашем видео!
Адрес: Павловский тракт, 249Е (рядом с ТРЦ Европа)
Время работы:
Продажа: тел (3852) 282−111
Сервис: тел (3852) 282−888
Сайт: www.skoda-ant22.ru
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