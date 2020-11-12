Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 ноября -1°C
Автоновости
29

Абсолютно новая SKODA OCTAVIA: коробка передач и двигатель. Продуктовый обзор

Новая ŠKODA OCTAVIA разгоняется до 100 км за 9 секунд. Это один из лучших результатов среди прямых конкурентов. Что позволила стать ей такой динамичной?

Новая ŠKODA OCTAVIA.
Новая ŠKODA OCTAVIA.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Ответы вы найдете в нашем видео!

Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Адрес: Павловский тракт, 249Е (рядом с ТРЦ Европа)

Время работы:

  • ПН-ПТ: 8:00 — 19:00
  • СБ-ВС: 9:00 — 14:00

Продажа: тел (3852) 282−111

Сервис: тел (3852) 282−888

Сайт: www.skoda-ant22.ru

  • Новости компаний
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость