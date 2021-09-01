«Метод погонщика». После каких инноваций инструкторы барнаульских автошкол «нарвались» на штраф

Жители краевой столицы обратили внимание: на площадке напротив здания бывшего Дома культуры «Трансмаш» на пр. Ленина, 152 тренируются «курсанты» городских автошкол. При этом, люди зафиксировали, как некоторые инструкторы выходят из салона и идут рядом с машиной, направляя будущих автолюбителей хлопками по кузову транспортного средства. Законно ли это и можно ли «курсантам» отрабатывать маневрирование на оживленной площадке у парка «Солнечный ветер»? На вопросы ответили в барнаульской Госавтоинспекции.

«Тут ведь ходят люди»

Площадка перед зданием бывшего Дома культуры стала излюбленным местом инструкторов барнаульских автошкол. Сюда почти каждый день приезжают машины с буквами «у» на крышах и эмблемами популярных учебных заведений на кузовах:"БИП", «Престиж», «Элит» и т. д.

После обращения барнаульцев, корреспонденты altapress.ru отправились на место. Действительно, на территории сбоку от парка «Солнечный ветер», медленно разъезжают легковушки с «курсантами» за рулем и инструкторами на пассажирских сиденьях. Здесь же стоят машины обычных автолюбителей. Ученики выполняют развороты, повороты, параллельную парковку и парковку задним ходом в реальных условиях.

«Тут ведь ходят люди, гуляют дети. Рядом парк аттракционов. А если кто-нибудь из учеников этих автошкол не справится с управлением и наедет на пешехода?», — возмущается местный житель Валерий.

Действительно, пешеходы ходят постоянно — дети, взрослые, пенсионеры. Многие идут по заасфальтированной территории по диагонали, чтобы сократить путь до остановки общественного транспорта. Другие шагают в направлении парка. На наших глазах из «Солнечного ветра» туда же выскакивает группа детей. У них хорошее настроение — по сторонам они особо не смотрят.

Новый метод обучения

На парковке перед зданием бывшего ДК «Трансмаш» ученики барнаульских автошкол отрабатывают элементы вождения. altapress.ru. Инструктор одной из барнаульских автошкол идет рядом с машиной , за рулем которой находится «курсант». altapress.ru. Инструктор одной из барнаульских автошкол идет рядом с машиной , за рулем которой находится «курсант». altapress.ru.

Кроме того, жители краевой столицы сделали несколько фотографий, где хорошо видно, как инструктор, выйдя из машины, идет рядом с ней.

«Я был удивлен такой картине: инструктор идет сбоку от машины и периодически хлопает по кузову. После этого сигнала ученик корректировал траекторию движения. Разве это допустимо? Особенно в необорудованном для этого месте без разметки и ограждений. Это такой «метод погонщика»?" — недоумевает Валерий.

С просьбой оценить ситуацию корреспонденты altapress.ru обратились в Госавтоинспекцию Барнаула.

На парковке перед зданием бывшего ДК «Трансмаш» ученики барнаульских автошкол отрабатывают элементы вождения. altapress.ru.

Начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Барнаулу Геннадий Кузнецов рассказал, что в ведомство уже поступил ряд обращений от жителей города с вопросом, могут ли автошколы тренировать «курсантов» на площадке перед бывшим ДК.

Для оценки ситуации на место были направлены патрульные машины с сотрудниками ДПС. Но запретить автошколам проводить занятия на парковке правоохранители не могут, так как она считается проезжей частью.

Согласно пунктам 21.2 и 21.3 Правил дорожного движения («Учебная езда»), обучающийся может ездить по дорогам (любой проезжей части), но только в сопровождении инструктора.

«При обучении управлению транспортным средством на дорогах обучающий вождению должен находиться на сиденье, с которого осуществляется доступ к дублирующим органам управления этим транспортным средством, иметь при себе документ на право обучения управлению транспортным средством данной категории или подкатегории, а также водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории», — говорится в ПДД.

На парковке перед зданием бывшего ДК «Трансмаш» ученики барнаульских автошкол отрабатывают элементы вождения. altapress.ru.

В то же время к двум инструкторам автошкол возникли вопросы по ст. 12.22 Гражданского кодекса («Нарушение правил учебной езды»). За данное нарушение предполагается штраф в 500 рублей.

Как стало известно altapress.ru двое инструкторов были привлечены за него к административной ответственности.

Что говорят в автошколах

С вопросом о тренировочной площадке у «Солнечного ветра» мы обзвонили автошколы, чьи машины были замечены на месте. Так, в «Престиже» пояснили, что парковка используется инструкторами в том случае, если автодром (он находится на пр. Космонавтов, 3-а) забит под завязку.

Автомобиль. открытые источники ( CC0)

Что касается «метода погонщика», то его инструкторы автошколы, по заверением сотрудников организации, не используют. Они знают, что нельзя передавать управление транспортным средством лицу, не имеющему водительские права. И не нарушают Гражданский кодекс.

До руководителя автошколы «БИП» Сергея Федорченко нам не удалось дозвониться. В его плотном графике не нашлось времени, чтобы поговорить с журналистами и рассказать, как называется метод, который использовал его инструктор.