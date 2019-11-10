Аккуратных водителей начнут поощрять уже в 2020 году

Система поощрения аккуратных водителей может быть протестирована в следующем году, рассказал вице-премьер России Максим Акимов РИА «Новости».

Вице-премьер сообщил, что систему поощрения можно запустить в следующем году, но только в экспериментальном режиме. Для этого не потребуется специального оборудования, но есть необходимость разработать нормативную базу.

«Регуляторную рамку для того, чтобы можно было влиять на стоимость страховок, на набор каких-то баллов, которые потом позволят их как-то монетизировать, конечно, эту регуляторную рамку придется создавать значительно сложнее», — сказал он.

По словам Акимова, это вдохновит людей к тому, чтобы думать о собственной безопасности и безопасности своих партнеров по дороге.

Вице-премьер уточнил, что проект будет создаваться в рамках правкомиссии по безопасности дорожного движения.