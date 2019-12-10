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Автоновости

Активисты назвали самые опасные пешеходные переходы в Барнауле

Активисты барнаульского отделения ЛДПР вышли на улицы с плакатами, призывающими водителей быть осторожнее у пешеходных переходов. Список потенциально опасных «зебр» передадут в администрацию города.

Акция "Живой пешеход".
Акция "Живой пешеход".
пресс-служба ЛДПР

В частности, речь идет о плохо освещенных переходах, представляющие реальную угрозу для горожан в темное время суток, рассказали в партии.

Например, на ул. Малахова, 95, ул. Ядринцева, 78, ул. Гущина 154/2, ул. Юрина, 271а, ул. Г. Исакова, 247, ул. Восточная, 113, ул. Юрина, 168з, ул. Глушкова, 2, ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 40, пр-т Космонавтов, 4е.

Акция &quot;Живой пешеход&quot;.
Акция «Живой пешеход».
пресс-служба ЛДПР

«Люди в черном» должны позаботиться о своей безопасности и помочь водителям. В соответствии с пунктом 4.1. ПДД при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами, — советует и. о. координатора Барнаульского отделения ЛДПР и куратор акции «Живой пешеход» Александр Лукашенко.

Лучше всего в темноте работают «светлячки» белого или лимонного цветов. Их автомобилисты замечают на расстоянии до 400 м.

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