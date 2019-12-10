Активисты назвали самые опасные пешеходные переходы в Барнауле

В частности, речь идет о плохо освещенных переходах, представляющие реальную угрозу для горожан в темное время суток, рассказали в партии.

«Люди в черном» должны позаботиться о своей безопасности и помочь водителям. В соответствии с пунктом 4.1. ПДД при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами, — советует и. о. координатора Барнаульского отделения ЛДПР и куратор акции «Живой пешеход» Александр Лукашенко.