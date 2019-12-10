Активисты назвали самые опасные пешеходные переходы в Барнауле

В частности, речь идет о плохо освещенных переходах, представляющие реальную угрозу для горожан в темное время суток, рассказали в партии.
Например, на ул. Малахова, 95, ул. Ядринцева, 78, ул. Гущина 154/2, ул. Юрина, 271а, ул. Г. Исакова, 247, ул. Восточная, 113, ул. Юрина, 168з, ул. Глушкова, 2, ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 40, пр-т Космонавтов, 4е.
«Люди в черном» должны позаботиться о своей безопасности и помочь водителям. В соответствии с пунктом 4.1. ПДД при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами, — советует и. о. координатора Барнаульского отделения ЛДПР и куратор акции «Живой пешеход» Александр Лукашенко.
Лучше всего в темноте работают «светлячки» белого или лимонного цветов. Их автомобилисты замечают на расстоянии до 400 м.