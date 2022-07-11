Альбион-Моторс удивил гостей «Дня сибирского поля» премиальными внедорожниками

Компания Альбион-Моторс — официальный представитель китайского премиум-бренда EXEED в Алтайском крае. Линейка марки на сегодня состоит из трех моделей: компактного внедорожника LX, среднеразмерного TXL и полноразмерного семиместного внедорожника VX. Два последних представили на форуме «День сибирского поля» 29 и 30 июня.

EXEED — премиум-бренд китайской компании CHERY, который способен потеснить именитые иностранные марки и модели. Их технические характеристики не уступают знакомым брендам, а цена — приятно удивляет. Так новенький VX можно приобрести за сумму от 4,2 млн рублей, а TXL — от 3,4 млн рублей.

Все автомобили имеют впечатляющую гарантию — 7 лет или 200 000 км пробега. Удивляет и «начинка». Например, в EXEED VX установлен двигатель мощностью 249 л.с., который разгоняет машину до «сотни» за 8,5 секунд. Во внедорожнике 7 мест — подойдет для большой семьи или вылазки с друзьями в горы. Младший «брат» VX — среднеразмерный внедорожник EXEED TXL — покорит экономных водителей. Расход на 100 км — всего 7,6 литра. А LX, как впрочем и все представители марки, обладает комплексом систем активной и пассивной безопасности, которая поможет на дороге и сделает каждую вашу поездку спокойной.

Автомобили китайского премиум-бренда EXEED. Дмитрий Лямзин

Во всех EXEED имеется богатая мультимедийная система, проекционный экран, беспроводная зарядка. И это лишь маленькие «вишенки» на большом «торте».

Участники форума уже убедились в этом и оценили удобство, комфорт и современность машин.

Факт Альбион-Моторс — официальный дилер EXEED, поэтому сможет оказать клиентам услуги по сервисным работам и ремонту как по гарантии, так и после. Также здесь работает программа trade-in: можно сдать свой автомобиль в обмен на новый по индивидуальным условиям.

У каждого желающего есть возможность испытать внедорожники, записавшись на тест-драйв в EXEED центре Альбион-Моторс на проспекте Калинина, 15-е.

Адрес: Барнаул, пр. Калинина, 15-е.

Тел.: 50−22−50.

Сайт: www.albion-exeed.ru