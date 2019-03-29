Алтай получит 410 млн рублей на мост-долгострой через Катунь

В районе села Тюнгур в Усть-Коксинском районе Республики Алтай достроят мост через Катунь. На это из федерального бюджета регион получит 410 млн рублей, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Мост через Катунь в этом районе строят с 2014 года. Из-за проблем у подрядчика он до сих пор готов только наполовину. Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что это нужно исправлять. Решение о выделении федеральных средств приняли 28 марта на заседании правительства России под председательством Дмитрия Медведева.

Олег Хорохордин,

врио главы Республики Алтай:

Мост соединяет два села — Кучерлу и Тюнгур, в которых живет более 500 человек. Для кучерлинцев этот мост — единственный способ попасть на «большую землю».

Кроме того, там же проходит маршрут к Белухе, куда летом идет много туристов.

Сроки окончания строительства не называют.

Мост через Катунь в Усть-Коксинском районе. Пресс-служба правительства Республики Алтай / алтай. рф

Прежний мост был построен в 70-х годах. На объекте завершено устройство промежуточных и береговых опор, выполнен один пролет металлоконструкций из трех.