Алтай получит 410 млн рублей на мост-долгострой через Катунь

Мост через Катунь в этом районе строят с 2014 года. Из-за проблем у подрядчика он до сих пор готов только наполовину. Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что это нужно исправлять. Решение о выделении федеральных средств приняли 28 марта на заседании правительства России под председательством Дмитрия Медведева.
Олег Хорохордин,
врио главы Республики Алтай:
Мост соединяет два села — Кучерлу и Тюнгур, в которых живет более 500 человек. Для кучерлинцев этот мост — единственный способ попасть на «большую землю».
Кроме того, там же проходит маршрут к Белухе, куда летом идет много туристов.
Сроки окончания строительства не называют.
Прежний мост был построен в 70-х годах. На объекте завершено устройство промежуточных и береговых опор, выполнен один пролет металлоконструкций из трех.