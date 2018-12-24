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Автоновости
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Алтай вошел в число регионов, где продается меньше всего новых авто

Республика Алтай вошла в топ-10 регионов, жители которых в течение 2018 году купили меньше всего новых автомобилей. Это следует из рейтинга аналитического агентства «Автостат».

Дорога. Алтай. Зима.
Дорога. Алтай. Зима.
Евгения Родочинская

Как следует из данных агентства, в Республике Алтай на каждую тысячу человек населения за 11 месяцев 2018 года появилось только 2 новых автомобиля. Примерно такое же соотношение наблюдается на Камчатке, в Якутии, Ингушетии, Тыве, Забайкалье, а также в Магаданской и Амурской области.

Хуже показатели только у Бурятии и Еврейской АО — там на тысячу человек приходится только один новый авто.

Средний для России показатель — 10 новых машин на тысячу населения. Самый высокий — в Санкт-Петербурге (19 штук). Москва располагается только на втором месте (17 авто).

Алтайский край не вошел ни в число лидеров, ни в число аутсайдеров. Точный показатель региона в агентстве не раскрыли.

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