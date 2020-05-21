«АлтайАвтоЦентр», новый дилер Mazda в Алтайском крае, открывает продажи автомобилей

Компания полностью завершила подготовку дилерского центра и объявляет открытие продаж. Автосалон оборудовали в соответствии с новыми корпоративными стандартами Mazda. К услугам клиентов шоурум площадью 220 кв. м., комфортная зона ожидания и просторная парковка.

Накануне, 20 мая, в дилерский центр поступили первые автомобили Mazda. И уже заняли свое место в демонстрационном зале автосалона.

Автомобили в наличии

Среди автомобилей в наличии представлены 3 модели линейки: эффектные седаны Mazda3 и Mazda6, динамичный кроссовер Mazda СХ-5. Самый мощный и вместительный автомобиль в модельной линейке — внедорожник Mazda CX-9 — прибудет в дилерский центр к концу мая.

Кроме продаж автомобилей, официальный дилер традиционно предоставляет весь спектр сопутствующих услуг: кредитование и лизинг, Трейд-ин, страхование, установка дополнительного оборудования и охранных систем, тест-драйв.

«АлтайАвтоЦентр», новый дилер Mazda в Алтайском крае.

Как выбрать и приобрести автомобиль

Сегодня Отдел продаж дилера работает в дистанционном режиме. Все автомобили в наличии представлены на онлайн-витрине компании

После того, как выберете автомобиль, свяжитесь с дилером по телефону +7 (3852) 535−050. Обсудите детали бесконтактного осмотра и другие особенности приобретения Mazda. Здесь же вы можете оформить индивидуальный заказ.

«АлтайАвтоЦентр», новый дилер Mazda в Алтайском крае. «АлтайАвтоЦентр», новый дилер Mazda в Алтайском крае. «АлтайАвтоЦентр», новый дилер Mazda в Алтайском крае.

«АлтайАвтоЦентр», официальный дилер Mazda в Алтайском крае Адрес: Павловский тракт, 249 Телефон: +7 (3852) 535−050 Режим работы: пн.-пт. с 9.00 до 17.00, сб. с 9.00 до 14.00

ООО «АЛТАЙАВТОЦЕНТР». ОГРН 1032201861647. Юр. адрес: 656066, Алтайский край, город Барнаул, Павловский тракт, 249. Банки-партнеры: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО).