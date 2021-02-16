Алтайская ГИБДД предупредила о плановом движении военных колонн

Временно движение для всех видов транспорта ограничат на следующих участках:
- с 10:25 до 13:25 на автодороге «н.п. Бобровка — а/д Фирсово-Бобровка-Рассказиха»,
- с 13:20 до 16:20 на автодороге «н.п. Сибирский — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — а/д «Подъезд к с. Косиха» — н.п. Косиха — а/д «Косиха-Плотниково» — н.п. Плотниково,
- с 22:25 до 1:25 18 февраля на автодороге «н.п. Озерки — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — а/д «Первомайское-Новокраюшкино» — н.п. Новокраюшкино».
Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.