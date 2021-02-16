Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 февраля -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости

Алтайская ГИБДД предупредила о плановом движении военных колонн

17 февраля в Алтайском крае трижды перекроют дороги для проезда военной техники, предупредили в региональной ГИБДД.

Армия России. Военные.
Армия России. Военные.
минобороны.рф, CC BY 4.0

Временно движение для всех видов транспорта ограничат на следующих участках:

  • с 10:25 до 13:25 на автодороге «н.п. Бобровка — а/д Фирсово-Бобровка-Рассказиха»,
  • с 13:20 до 16:20 на автодороге «н.п. Сибирский — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — а/д «Подъезд к с. Косиха» — н.п. Косиха — а/д «Косиха-Плотниково» — н.п. Плотниково,
  • с 22:25 до 1:25 18 февраля на автодороге «н.п. Озерки — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — а/д «Первомайское-Новокраюшкино» — н.п. Новокраюшкино».

Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость