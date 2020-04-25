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Автоновости

Алтайская прокуратура предупреждает о мошенничестве с водительскими правами

В сети Интернет активно предлагается незаконная услуга приобретения водительских удостоверений. Причем создатели таких сайтов готовы сделать документы для любого региона России. Граждан просят не поддаваться на уловки мошенников, сообщает краевая прокуратура.

Арест мошенников.
Арест мошенников.
ГУ МВД России по Алтайскому краю

«Сведения, размещенные на интернет-сайтах, вводят в заблуждение неопределенный круг лиц относительно возможности и допустимости приобретения и использования водительского удостоверения, поскольку не содержат указаний на противоправность данных действий и установленную законом ответственность в случае их совершения», — предупреждает прокуратура.

В то же время в прокуратуре напоминают, что ответственность за использование поддельных водительских прав никто не снимал.

В частности, на днях в Барнауле был задержан водитель, который еще в 2012 году за 30 тыс. рублей приобрел у своего знакомого чистый бланк водительского удостоверения и заполнил его с помощью принтера на другие имя и фамилию. А попался он лишь в 2020 году, решив отогнать автомобиль своей супруги в ремонт.

Приговором Индустриального районного суда барнаульцу назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев с запретом выезжать за пределы Барнаула.

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