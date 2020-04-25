Алтайская прокуратура предупреждает о мошенничестве с водительскими правами

«Сведения, размещенные на интернет-сайтах, вводят в заблуждение неопределенный круг лиц относительно возможности и допустимости приобретения и использования водительского удостоверения, поскольку не содержат указаний на противоправность данных действий и установленную законом ответственность в случае их совершения», — предупреждает прокуратура.
В то же время в прокуратуре напоминают, что ответственность за использование поддельных водительских прав никто не снимал.
В частности, на днях в Барнауле был задержан водитель, который еще в 2012 году за 30 тыс. рублей приобрел у своего знакомого чистый бланк водительского удостоверения и заполнил его с помощью принтера на другие имя и фамилию. А попался он лишь в 2020 году, решив отогнать автомобиль своей супруги в ремонт.
Приговором Индустриального районного суда барнаульцу назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев с запретом выезжать за пределы Барнаула.