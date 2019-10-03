Прокуратура займется ситуацией с нехваткой автобусов в Барнауле

Краевая прокуратура проверит транспортный комитет Барнаула из-за дефицита городского транспорта на четырех популярных маршрутах. Об этом сообщает «Алтайская правда» со ссылкой на общественную организацию «Гражданский патруль».

В течение года барнаульцы жалуются, что им приходится слишком долго ждать автобусы некоторых маршрутов, и поэтому они вынуждены ездить с пересадками.

По данным «Гражданского патруля», на маршруте № 1 работает один автобус. Тяжелая ситуация еще на трех маршрутах — 10, 17 и 24.

По словам руководителя местного отделения «Патруля» Игоря Берга, на этих четырех линиях каждый день должно работать около 75 автобусов. Правозащитники насчитали только 27. Они обратились в краевую прокуратуру и инициировали проверку.