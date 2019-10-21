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21 октября -2°C

Алтайские автомобилисты катятся по ледяным дорогам

Дорога в сторону Змеиногорска в Алтайском крае покрылась льдом, сообщают автолюбители 21 октября. Водителей призывают быть очень аккуратными.

Гололедица на трассе в Змеиногорск.
Гололедица на трассе в Змеиногорск.
"Инцидент Рубцовск"

Фото трассы опубликовали в группе «Инцидент Рубцовск». На них видно, что с дороги съехал грузовик с цистерной, а асфальт покрылся корочкой льда.

20 октября на трассе Барнаул — Рубцовск произошло ДТП из-за ледяной дороги. Также сложная обстановка была на трассе Родино — Романово — Ребриха-Барнаул. По последним сообщениям водителей, дорога «растаяла».

По данным синоптиков, в крае 21 октября в отдельных районах небольшой мокрый снег, снег, в южных районах умеренные осадки, гололедные явления, днем преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер северный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Как вести себя в гололед?

Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения (скоростной режим, дистанцию, сигналы светофора). Помните также, что ваша безопасность во многом зависит от технического состояния вашего автомобиля.

Очень важно научится правильно тормозить. На гололеде, сколько не вдавливай педаль тормоза в пол, не затормозишь. Необходимо сочетать торможение двигателем с резкими и энергичными нажатиями на тормоза.

Таким образом, можно эффективно снизить скорость, не потеряв управления. Никогда не следует поворачивать руль одновременно с торможением, на гололеде это гарантированный занос с полной потерей контроля над автомобилем. Помните, что в гололед тормозной путь увеличивается в 6−8 раз.

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