Алтайские автомобилисты поддержали петицию о барьерах после ДТП с Ефремовым

По результатам предварительного опроса, 63% автолюбителей Алтайского края поддерживают эту идею.
Среди жителей Алтайского края, которые против ограждений, мнения разделились: 15% считают, что это нереально, 11% - «неудобно», 5% - «неактуально», 5% - «дорого». При этом вариант ответа «в моем городе это уже сделано» среди жителей региона совсем не набрал голосов, передает пресс-служба портала.
Некоторые считают, что отбойники будут уродовать город.
Когда петицию поддержат 100 тысяч человек, ее будут рассматривать в правительстве.