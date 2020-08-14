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Автоновости

Алтайские автомобилисты поддержали петицию о барьерах после ДТП с Ефремовым

Автомобильный портал «Дром» запустил петицию за то, чтобы оснастить многополосные дороги разделительными барьерами. Об этом задумались после смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова. По мнению экспертов, лобового столкновения можно было бы избежать, если бы дорожные полосы разделял барьер.

Отбойники.
Отбойники.
Михаил Хаустов

По результатам предварительного опроса, 63% автолюбителей Алтайского края поддерживают эту идею.

Среди жителей Алтайского края, которые против ограждений, мнения разделились: 15% считают, что это нереально, 11% - «неудобно», 5% - «неактуально», 5% - «дорого». При этом вариант ответа «в моем городе это уже сделано» среди жителей региона совсем не набрал голосов, передает пресс-служба портала.

Некоторые считают, что отбойники будут уродовать город.

Когда петицию поддержат 100 тысяч человек, ее будут рассматривать в правительстве.

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