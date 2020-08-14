Алтайские автомобилисты поддержали петицию о барьерах после ДТП с Ефремовым

Автомобильный портал «Дром» запустил петицию за то, чтобы оснастить многополосные дороги разделительными барьерами. Об этом задумались после смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова. По мнению экспертов, лобового столкновения можно было бы избежать, если бы дорожные полосы разделял барьер.