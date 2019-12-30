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Автоновости

Алтайские автомобилисты снова попали в пробки из-за снегопада

Ночью и утром 30 декабря в Алтайском крае снова начались снегопады. По прогнозу синоптиков, снег продолжится и днем. По югу ожидается мокрый снег, местами гололёд, метели, на дорогах сильная гололедица. Автолюбители уже сообщили о ДТП на трассах.

Пробка на трассе.
Пробка на трассе.
Barnaul22

Сильный снег наблюдали на рубцовской трассе. В 20 км от Алейска транспорт встал в пробку из-за аварии с тремя легковушками, пишут водители в группе Barnaul22.

Госавтоинспекция Рубцовска сообщила, что закрыто движение по автодороге К-03 в направлении от Рубцовска на Змеиногорск.

При ухудшении обстановки возможно закрытие движения на федеральной автодороге А322 и других краевых и местных автодорогах.

Без острой необходимости лучше не покидать пределы населенных пунктов, быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями.

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