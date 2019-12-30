Алтайские автомобилисты снова попали в пробки из-за снегопада

Сильный снег наблюдали на рубцовской трассе. В 20 км от Алейска транспорт встал в пробку из-за аварии с тремя легковушками, пишут водители в группе Barnaul22.
Госавтоинспекция Рубцовска сообщила, что закрыто движение по автодороге К-03 в направлении от Рубцовска на Змеиногорск.
При ухудшении обстановки возможно закрытие движения на федеральной автодороге А322 и других краевых и местных автодорогах.
Без острой необходимости лучше не покидать пределы населенных пунктов, быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями.