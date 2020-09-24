Алтайские автомобилисты встали в 20-километровую пробку на трассе

В Алтайском крае собралась огромная пробка на Бийской трассе 24 сентября. Причиной затора стал проезд военных колонн, сообщили altapress.ru в краевой Госавтоинспеции.

Колонны уже проследовали дальше и движение открыто, отметили в ГИБДД.

Со слов автомобилистов, простоять в заторе длиной в 20 км пришлось более двух часов. Предупреждения о перекрытии накануне не было.

Проезд планируют закрыть также вечером 24 сентября.

С 21:50 до 00:50 25 сентября на автодороге «а/д Первомайское-Новокраюшкино — н.п. Новокраюшкино»;

С 21:50 до 00:50 25 сентября на автодороге «н.п. Озерки — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — а/д Первомайское-Новокраюшкино — н.п. Новокраюшкино».

Госавтоинспекция Алтайского края призывает водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.