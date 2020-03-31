Алтайские автоперевозчики пожаловались на падение доходов

В письме говорится, что пассажиропоток, например, в Барнауле сократился на треть. Также осложнилась работа на рынке грузовых перевозок: водителей, работавших на международных рейсах, отправляют на двухнедельный карантин. В итоге такие организации столкнулись с нехваткой кадров.
Партнерство «Автомобильные перевозчики Алтая» просит наложить мораторий на уплату транспортного налога на полгода и перенести сроки, предусмотренные для обязательной установки тахографов.
По словам генерального директора транспортной компании Романа Арапова, одной из мер поддержки также могло бы стать субсидирование перевозок.
«Это перевозка пенсионеров, которая сейчас в принципе не субсидируется, хотя должна субсидироваться из бюджета Барнаула. Сейчас это прорабатывается, но мы хотим, чтобы форсировали принятие этого документа», — сказал он.