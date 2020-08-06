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Алтайские автовладельцы рассказали, где паркуют машины

Больше половины опрошенных сайтом «Дром» жителей Алтайского края не боятся ставить машины на ночь на улице. 17 лет назад все было совсем иначе, гласят результаты опроса.

Подземная парковка.
Подземная парковка.
СС0

51% опрошенных паркуют машину у дома, не беспокоясь о сохранности транспортного средства. Еще 36% предпочитают гаражи. Среди респондентов 13% предпочитают оставлять машину на платной ночной парковке.

Стоимость парковки «за сутки» для 88,5% владельцев не превышает 100 рублей, а оставшиеся 11,5% платят от 110 рублей и выше.

В аналогичном опросе в 2003 году 69% респондентов в России предпочитали стоянку. В 2009 году их число сократилось до 47%, а в 2016 году уже до 24%.

«Это говорит о снижении преступности за эти 17 лет. Люди больше не боятся ставить на улице машины. Когда-то ведь и дворники снимали», — сделал вывод участник опроса.

Опрос проводился с 27 июля по 3 августа 2020 года среди пользователей сайта drom.ru. В нем приняло участие 17 387 человек.

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