Алтайские депутаты обеспокоились ростом аварийности на дорогах

Депутаты АКЗС рассмотрят вопросы безопасности на дорогах края в связи с увеличением аварийности. Народные избранники хотят поднять опрос о выполнении программы «Безопасный город», сообщила пресс-служба краевого парламента.

В новогодние каникулы почти каждый день случались аварии со смертельным исходом, заметил глава комитета по правовой политике Андрей Осипов и добавил, что до Нового года и за выходные погибло около 15 человек.

На совещание пригласят представителей всех ключевых структуры, ответственных за положение дел на дорогах, в том числе министерство транспорта Алтайского края и ГИБДД.

«Люди должны иметь возможность без больших задержек добираться до нужного места, садиться в общественный транспорт и ходить по тротуарам без риска скатиться под проезжающее авто, ездить с семьей в автомобиле, не опасаясь нарваться на очередного лихача. Все это справедливо и для дорог между населёнными пунктами», — заявил председатель краевого парламента Александр Романенко.

Депутаты будут стремиться навести порядок в этой сфере, подчеркнул Романенко.