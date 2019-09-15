Алтайские дороги перекроют из-за военных колонн

Движение для всех видов транспорта ограничат на следующих участках:
- с 7:50 до 8:30 на автодороге «н.п. Сибирский — а\д Р-256 — садоводство «Горизонт»;
- с 15:50 до 16:30 на автодороге «садоводство «Горизонт» — а/д Р-256 — н.п. Сибирский»;
- с 21:00 до 23:00 на автодороге «н.п. Косиха (полевой район) — а/д подъезд к н.п. Косиха — н.п. Косиха (полевой район)»;
- с 21:00 до 23:00 на автодороге «а/д подъезд к н.п. Косиха (полевой район) — а/д подъезд к н.п. Косиха»;
- с 21:00 до 23:00 на автодороге «граница Косихинского и Первомайского районов (полевой район) — а/д Р-256 — н.п. Украинский (полевой район)».
ГИБДД призывает водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.