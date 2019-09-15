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Автоновости

Алтайские дороги перекроют из-за военных колонн

16 сентября в Алтайском крае ограничат движение на нескольких участках автодорог из-за планового прохождения военных колонн, сообщили в региональной Госавтоинпекции.

БМП.
БМП.
Анна Зайкова.

Движение для всех видов транспорта ограничат на следующих участках:

  • с 7:50 до 8:30 на автодороге «н.п. Сибирский — а\д Р-256 — садоводство «Горизонт»;
  • с 15:50 до 16:30 на автодороге «садоводство «Горизонт» — а/д Р-256 — н.п. Сибирский»;
  • с 21:00 до 23:00 на автодороге «н.п. Косиха (полевой район) — а/д подъезд к н.п. Косиха — н.п. Косиха (полевой район)»;
  • с 21:00 до 23:00 на автодороге «а/д подъезд к н.п. Косиха (полевой район) — а/д подъезд к н.п. Косиха»;
  • с 21:00 до 23:00 на автодороге «граница Косихинского и Первомайского районов (полевой район) — а/д Р-256 — н.п. Украинский (полевой район)».

ГИБДД призывает водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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