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Автоновости

Алтайские дороги перекроют из-за военных колонн

18 октября в Алтайском крае временно ограничат движение на нескольких участках автодорог из-за планового прохождения военных колонн, сообщили в региональной Госавтоинпекции.

БМП.
БМП.
Анна Зайкова.

Движение для всех видов транспорта ограничат на следующих участках:

  • с 5:40 до 8:40 на автодороге «н.п. Косиха — а/д Косиха-Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Сибирский»;
  • с 5:40 до 8:40 на автодороге «н.п. Украинский — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — а/д подъезд к н.п. Косиха — н.п. Сибирский»;
  • с 7:50 до 8:50 на автодороге «н.п. Сибирский — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — садоводство „Горизонт“»;
  • с 14:50 до 15:50 на автодороге «Садоводство „Горизонт“ — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Сибирский».

Госавтоинспекция призывает водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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