Алтайские дороги перекроют из-за военных колонн

Движение для всех видов транспорта ограничат на следующих участках:
- с 5:40 до 8:40 на автодороге «н.п. Косиха — а/д Косиха-Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Сибирский»;
- с 5:40 до 8:40 на автодороге «н.п. Украинский — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — а/д подъезд к н.п. Косиха — н.п. Сибирский»;
- с 7:50 до 8:50 на автодороге «н.п. Сибирский — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — садоводство „Горизонт“»;
- с 14:50 до 15:50 на автодороге «Садоводство „Горизонт“ — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Сибирский».
Госавтоинспекция призывает водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.