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Автоновости

Алтайские дорожники хотят взорвать культовые Красные ворота, чтобы расширить проезд

Управление региональных дорог «Горно-Алтай автодор» намерено расширить автодорогу Акташ — Улаган — Балыктуюль, пишут «Новости Горного Алтая».

Горный Алтай.
Горный Алтай.
@olga_rett

Соответствующее письмо поступило в администрацию Улаганского района. Расширить планируют участок в районе 8-го километра, который называют «Красными воротами».

Дорожники считают, что реконструкция необходима для развития транспортной инфраструктуры и района в целом.

«В письме отмечается, что существующая автомобильная дорога в этом месте, по факту, однополосная, и это не позволяет осуществлять доставку крупногабаритных грузов длинномерными транспортными средствами для строительных нужд», — пишет издание.

Для расширения придется произвести в скальных массивах точечные буровзрывные работы. Поскольку Красные ворота являются известной достопримечательностью, «Горно-Алтайавтодор» хотел бы для начала знать мнение жителей.

Горный Алтай.
Горный Алтай.
@olga_rett

Стоит отметить, что по нацпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2021 года в Республике Алтай начнут асфальтировать Улаганский тракт (дорога Акташ — Улаган — Балыктуюль), завершить работы планируют в 2023 году.

Предположительно, именно в связи с этим и возникла необходимость расширения участка в районе Красных ворот — он нужен для прохода техники.

В этом месте Улаганский тракт становится узкой трассой, проходящей через «ворота», нависающие над дорогой. Из-за обилия киновари скалы имеют красноватый оттенок.

Напомним, речь идет о рукотворном памятнике, который популярен среди туристов. Кстати, именно здесь на скале красуется культовая надпись: «С Богом возвращаюсь на Родину!!! 16 мая 1946 года. С.Д. Куюков».

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