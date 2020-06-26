Алтайские дорожники начали расширять Чуйский тракт за 2 млрд рублей

В Алтайском крае дорожники приступили к работам по расширению Чуйского тракта в Первомайском районе, сообщает региональное управление « Росавтодора ».

Напомним, Чуйский тракт планируют сделать четырехполосным за 2 млрд рублей. Сейчас работы идут от развязки возле Новоалтайска в сторону Бийска — с 212 по 223 км.

«Кроме этого объекта, работаем еще на границе Тальменского и Первомайского районов, с 173 по 183 км. В общей сложности расширяем дорогу на протяженности 21 км. Параллельно готовится проектная документация на расширение еще ряда участков: 15 км в сторону Новосибирской области и 58 км — по направлению к Республике Алтай», — отметил начальник ФКУ Упрдор «Алтай» Ярослав Долинский.

Работы в Первомайском районе сосредоточены на строительстве объездной дороги, движение на нее переключат в августе.



Одновременно идет строительство площадок для техники, заготовка материалов, переустройство коммуникаций и монтаж цементобетонного завода.

«Крайне важно, что на дорожных объектах задействованы алтайские предприятия и организации. Более 90% всех материалов — местного производства», — подчеркнул вице-губернатор Алтайского края Александр Климин.

Он также напомнил, что в августе после модернизации начинает работу Голухинский цементный завод — единственный в крае. Его мощности также помогут дорожникам справляться с масштабными задачами.

Проект, помимо расширения до четырех полос, включает строительство двух площадок отдыха для водителей большегрузного транспорта, новые линии электроосвещения протяженностью 2,2 км в районе поселка Новый, 3 км разделительного барьерного ограждения и современную систему водоотвода. Ввод в эксплуатацию планируют в ноябре 2021 года.