Алтайские дорожники снесут ненужный путепровод ради расширения Чуйского тракта

Из-за демонтажа путепровода на Чуйском тракте в Первомайском районе изменится схема движения, предупредили в упрдор «Алтай».

Работы проходят на 215-м км, в двух км от развязки возле Новоалтайска в сторону Бийска. Для пропуска авто организовали объездную дорогу.

Железнодорожный путепровод, который построили там около 30 лет назад, никогда не использовался. За эти годы сооружение пришло в негодность. Его демонтаж нужен, чтобы расширить дорогу до четырех полос.

Специалисты уже разобрали четыре балки, осталось еще четыре, расположенные непосредственно над дорогой.

«К этим работам приступят во второй половине дня 23 ноября, движение будет осуществляться по объездной дороге. По планам закончить демонтаж должны до конца года», — сообщили дорожники.

Узнать о состоянии проезда по федеральным дорогам Алтайского края и Республики Алтай круглосуточно можно по телефонам: 8 (3852) 63-14-59 , +7−962−815−98−69.

Планы по расширению

В планах ФКУ Упрдор «Алтай» — добавить две полосы движения еще на 73 километрах Чуйского тракта. Для этого разрабатывается проектная документация для нескольких участков:

на въезд в Алтайский край со стороны Новосибирской области ( 135−150 км);

135−150 км); от Барнаула до Бийска за Баюновскими ключами ( 230−258 км);

230−258 км); на границе Троицкого и Зонального районов ( 299−316 км);

299−316 км); перед въездом в Бийск ( 341−345 км);

341−345 км); за Бийском от п. Чуйскийй до с. Сростки ( 374−384 км).

Все работы по расширению Чуйского тракта планируют закончить к 2025 году. Дальше на очереди расширение участков с мостами и переправами.