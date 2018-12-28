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Алтайские инженеры разработали светящуюся стоп-линию для перекрестков

Барнаульское научно-производственное предприятие «Лосев» создало светодиодный фонарь, который формирует на дороге красную полосу и предупреждает водителей о том, что им горит красный свет. Об этом altapress.ru рассказал один из разработчиков Александр Таранов.

Светящаяся стоп-линия на переезде в Новосибирске.
Светящаяся стоп-линия на переезде в Новосибирске.
Александр Таранов

25 декабря разработку компании «Лосев» установили в Новосибирске на одном из железнодорожных переездов. По словам Таранова, дополнительная индикация нужна потому, что большую часть года нарисованную краской стоп-линию не видно, и это может стать одной из причин аварий на переездах. Кроме того, светящаяся полоса видна издалека, и не заметить того, что водителям горит запрещающий сигнал светофора, практически невозможно.

Предприятие «Лосев» с этой разработкой победило на конкурсе инноваций для РЖД. Компанию устроила стоимость предложенного барнаульскими инженерами решения. После нескольких месяцев испытаний в Новосибирске структура решит, будет ли внедрять такую индикацию массово.

Александр Таранов отметил, что световую стоп-линию можно использовать не только на железнодорожных переездах, но и в городах: перед перекрестками и регулируемыми пешеходными переходами. По его информации, минэкономразвития Алтайского края намерено предложить администрации Барнаула присмотреться к разработке местных инженеров.

Чем известно предприятие «Лосев»

Барнаульское научно-производственное предприятие «Лосев» в 2018 году стало резидентом «Сколково». В 2017 году компания разработала модуль собственной конструкции для светодиодных автомобильных фар и намерена пробиться с ними на конвейеры автопроизводителей, в частности «АвтоВАЗа».

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