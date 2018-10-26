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Автоновости
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Алтайские перевозчики попросили сократить срок рассмотрения заявок на покупку ОСАГО

Страховые компании нужно обязать рассматривать заявления от желающих приобрести полис ОСАГО в течение 7 дней, а не 30, как это положено сейчас. С такой инициативой к представителям Центробанка, минэкономики РФ и страхового сообщества обратились алтайские перевозчики. Предпринимателей поддержали в минстройтрансе и минэкономразвития края.

Автобусы в Барнауле.
Автобусы в Барнауле.
altapress.ru

Просьбу сократить срок рассмотрения заявки внесли в резолюцию конференции по страховому рынку, которая проходила в Барнауле 18 октября.

Павел Грехов,
гендиректор компании «Евробус-плюс»:

По закону мы не можем обратиться с заявлением о продлении договора ранее, чем за два месяца до истечения прежнего. Страховые компании отвечают в лучшем случае к исходу 30-дневного срока и назначают осмотр на дату, когда действие старого полиса уже закончилось. Пройдет осмотр, а полис когда они выпишут? А машина не может стоять. Если срок рассмотрения сократить до 7 дней, эта проблема будет решена.

В 2018 году многим юрлицам в Алтайском крае, особенно перевозчикам, стало сложно приобретать полисы ОСАГО. Страховые компании под разными предлогами отказываются заключать с ними договоры, так как считают этот сегмент убыточным для себя. Чтобы купить полис ОСАГО, перевозчикам приходится подключать личные связи, выходить на руководителей филиалов и лично договариваться.

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