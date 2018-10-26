Алтайские перевозчики попросили сократить срок рассмотрения заявок на покупку ОСАГО

Просьбу сократить срок рассмотрения заявки внесли в резолюцию конференции по страховому рынку, которая проходила в Барнауле 18 октября.

По закону мы не можем обратиться с заявлением о продлении договора ранее, чем за два месяца до истечения прежнего. Страховые компании отвечают в лучшем случае к исходу 30-дневного срока и назначают осмотр на дату, когда действие старого полиса уже закончилось. Пройдет осмотр, а полис когда они выпишут? А машина не может стоять. Если срок рассмотрения сократить до 7 дней, эта проблема будет решена.