Алтайские полицейские задержали водителя, автомобиль которого разорвало на части в ДТП

Сотрудники ГИБДД задержали водителя, который 4 ноября совершил жесткое ДТП под Славгородом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Машину разорвало на две части в ДТП под Славгородом.

Авария произошла в 6:50 в селе Славгородское в районе дома по улице Шоссейная. Известно, что мужчина 1989 года рождения за рулем автомобиля ВАЗ-2112 врезался в препятствие. В результате ДТП автомобиль разорвало на две части. Водитель покинул место аварии.

Ранее очевидцы предположили, что в машине мужчина был не один. По данным краевого ГУ МВД России, пострадавших в ДТП нет.

Водителя удалось задержать позже. В отношении него составили административные материалы за то, что он покинул место ДТП и не выполнил требования пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.