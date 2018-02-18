Алтайские рыбаки едва не утопили УАЗ

Рыбаки едва не утопили УАЗ. Фото : vk.com/incident_22. Рыбаки едва не утопили УАЗ. Фото : vk.com/incident_22. Рыбаки едва не утопили УАЗ. Фото : vk.com/incident_22. Рыбаки едва не утопили УАЗ. Фото : vk.com/incident_22. УАЗ. Фото из архива редакции.

Фото и видео с места событий около села Соусканиха опубликовали в группе "Инцидент Бийск" 17 февраля. На кадрах видна "спасательная операция": под колеса внедорожника подложили доски и вытянули его из полыньи КАМАЗом.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.