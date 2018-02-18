Алтайские рыбаки едва не утопили УАЗ

В Красногорском районе Алтайского края рыбаки выехали на лед реки Бия и едва не утонули вместе с машиной. Передняя часть УАЗ Hunter полностью ушла под воду.
Рыбаки едва не утопили УАЗ. Фото : vk.com/incident_22.
Рыбаки едва не утопили УАЗ. Фото : vk.com/incident_22.
Рыбаки едва не утопили УАЗ. Фото : vk.com/incident_22.
Рыбаки едва не утопили УАЗ. Фото : vk.com/incident_22.
УАЗ. Фото из архива редакции.
Фото и видео с места событий около села Соусканиха опубликовали в группе "Инцидент Бийск" 17 февраля. На кадрах видна "спасательная операция": под колеса внедорожника подложили доски и вытянули его из полыньи КАМАЗом.
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